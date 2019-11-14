Путин: пока слишком рано для переговоров России, США и КНР по вооружениям

При этом на вопрос о том, следует ли включить Китай в переговоры по контролю над стратегическими вооружениями с Россией и США российский президент Владимир Путин предложил добавить туда также Францию и Великобританию.

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Помимо этого, по словам Путина, стоит подключить также страны, «которые вроде как и не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, и они этого не скрывают, что они таковыми являются».

Также российский лидер заявил, что пока встреча с президентом США Трампом не планируется, хотя и лидеры России и США готовы встретиться. Трам также допустил, что воспользуется приглашением и приедет на парад в Москве 9 мая.