Путин: пока слишком рано для переговоров России, США и КНР по вооружениям
Президент РФ Владимир Путин, принимавший участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщил по его итогам, что китайское руководство пока не считает нужным участвовать в трехсторонних переговорах по вооружениям. Об этом сообщило РИА «Новости».
При этом на вопрос о том, следует ли включить Китай в переговоры по контролю над стратегическими вооружениями с Россией и США российский президент Владимир Путин предложил добавить туда также Францию и Великобританию.
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Помимо этого, по словам Путина, стоит подключить также страны, «которые вроде как и не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, и они этого не скрывают, что они таковыми являются».
Также российский лидер заявил, что пока встреча с президентом США Трампом не планируется, хотя и лидеры России и США готовы встретиться. Трам также допустил, что воспользуется приглашением и приедет на парад в Москве 9 мая.