Валиева второй раз за день вышла тренироваться на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева второй раз за день вышла тренироваться перед состязанием в женском одиночном катании на Олимпиаде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Камила Валиева получила положительный результат допинг-теста, о чем сообщило Международное агентство тестирования (ITA). Итоги исследования передали в антидопинговую лабораторию в Стокгольме.

Изначально спортсменке запретили принимать участие в дальнейших соревнованиях, но после отстранения отменили по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Теперь регулятору предстоит вынести вердикт относительно Валиевой до 15 февраля, до того как начнутся соревнования по женскому одиночному катанию. Итоговое решение по общим результатам командного турнира Международный союз конькобежцев примет после разбирательства с Валиевой.