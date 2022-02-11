Решение допустить Валиеву к соревнованиям объяснили в МОК

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал детали дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что ей разрешили принять участие в Играх не из-за ее молодого возраста.

«Дело решается, поэтому не могу сказать некие точки зрения. Вы знаете, что было выпущено очень подробное заявление, и я не юрист, не могу все объяснить. Но там все обосновано. Дело не в ее возрасте и не в том, что мы оберегаем особенно несовершеннолетних», — привело слова Адамса РИА «Новости».

Адамс подчеркнул, что дело Валиевой не расследовано до конца и призвал не верить слухам и кривотолкам, пока изучение этого вопроса не будет завершено. Он отметил, что МОК очень подробно разбирает каждый подобный случай.

Допинг-тест Валиевой дал показал положительный результат на триметазидин. Сначала фигуристку отстранили от Олимпиады, но потом позволили ей продолжить принимать в ней участие.