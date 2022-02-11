«Не прячь своего лица». Кремль выступил в поддержку фигуристки Валиевой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль полностью и безгранично поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Песков призвал спортсменку ходить гордо и всех побеждать.

«Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств. И безгранично, абсолютно безгранично и полностью в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — сказал пресс-секретарь президента, его процитировало РИА «Новости».

Кремль уверен в том, что произошло недоразумение, администрация президента фиксирует все вопросы, возникающие у российских чиновников из-за этой ситуации.

Песков подчеркнул, что эти люди сейчас делают свою работу, поэтому Кремль призвал дождаться результатов разбирательства.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года показала положительный результат, в организме россиянки нашли на триметазидин.

Сначала Валиеву временно отстранили от соревнований, но она опротестовала это решение и продолжит участвовать в Олимпиаде.

Ранее фигуристка Анастасия Гребенкина назвала Камилу Валиеву очень одаренной спортсменкой и балериной на льду.