Коронавирусный вопрос. Что будет с выборами в США при тяжелой болезни Трампа

Президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус. При этом о его состоянии здоровья делаются несколько противоречивые заявления. Врачи говорят о прогрессе, а Белый дом — об ухудшении. В связи с этим возникает вопрос, что же будет с предстоящими выборами, если болезнь Трампа усугубится?

Лечение от COVID-19

Трампа доставили в больницу за 32 дня до президентских выборов в США. Причиной стал положительный тест на коронавирус. По словам врачей, наблюдать за здоровьем американского лидера планируют всего несколько дней.

Но Трампу уже 74 года, а этот возраст относит его категории, которая считается наиболее уязвимой для инфекции. Более того, около 80% смертей от COVID-19 в США приходится на людей в возрасте 65 лет и старше, пишет The Telegraph. Медики выявили у президента высокий уровень холестерина, а его вес составляет более 110 килограммов, что также может сделать его более уязвимым для вируса.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заверил, что президент чувствует себя очень хорошо, а медики рады прогрессу. Глава США лечится от COVID-19 коктейлем из антител и препаратом «Ремдесивир». Сам Трамп заявлял, что чувствует себя «намного лучше» и надеется «скоро вернуться».

При этом глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что утром 2 октября у Трампа резко снизился уровень кислорода в крови. «Мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура и уровень кислорода в крови резко упал», — заявил Медоуз и добавил, что сейчас с Трампом все в норме.

Несмотря на то, что американскому лидеру оказывается лучшая помощь квалифицированных врачей, возможность развития осложнений остается. Трамп уже приостановил предвыборную гонку, хотя голосование состоится уже 3 ноября.

Полномочия президента

Конституция США предусматривает следующий сценарий. Если Трамп не сможет выполнять свои обязанности, то он может письменно об этом заявить. Такая возможность предусмотрена в третьем разделе 25-й поправки к Конституции США. В этом случае исполняющим обязанности президента станет американский вице-президент Майк Пенс.

Чтобы возобновить работу, Трампу нужно будет проинформировать конгрессменов, что он здоров и может снова выполнять свои обязанности. Затем Конгресс проголосует по этому вопросу. Если две трети обеих палат Конгресса проголосовали за то, что президент не может дальше работать, вице-президент остается исполняющим обязанности президента до следующих выборов. В данном случае речь будет идти о 3 ноября.

Сам Пенс вместе с супругой Карен 2 октября получил отрицательный результат на COVID-19. Это значит, что вице-президент сможет занять пост Трампа в случае такой необходимости. Если и Пенс сляжет, то Конгресс может принять закон 1947 года, известный как Presidential Succession Act. Согласно документу, главой страны станет спикер палаты представителей. Затем кандидаты идут по цепочке: председатель сената и министры в порядке учреждения их ведомств.

Сейчас спикером палаты представителей является демократ Нэнси Пелоси. В случае принятия закона Белый дом окажется под контролем другой партии, так как Трамп — республиканец. При этом издание отмечает, что передача власти Пелоси, скорее всего, приведет к судебным разбирательствам, потенциально оставив страну в подвешенном состоянии на несколько недель.

Переноса не будет

Если с полномочиями президента все понятно, то как быть с надвигающимися выборами? Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев объяснил, что голосование в некоторых штатах уже стартовало. Это значит, что даже если Трамп умрет, американцы смогут отдать за него свои голоса.

«Если какой-то из кандидатов выбывает, он все равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идет голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата — процесс уже запущен. Даже если он будет болеть, лежать, все равно его фамилия будет в бюллетене. Американцы будут голосовать», — привело слова Рогулева РИА «Новости».

Директор фонда отметил, что вычеркивать имя кандидата из бюллетеней никто не будет. Другой вопрос, будут ли граждане страны голосовать за умершего человека. По словам Рогулева, Штаты уже завершили регистрацию кандидатов, потому в случае смерти Трампа нового кандидата от республиканцев не будет. Теоретически зарегистрировать и утвердить человека за месяц до голосования можно, но практически — нереально.

Выборы не будут перенесены ни при каких обстоятельствах. Такое вообще не предусмотрено в американском законодательстве Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

Эксперт подчеркнул, что сейчас выздоровление Трампа от COVID-19 является для американских медиков вопросом чести. Если врачи допустят появление осложнений или смерть лидера страны, то для США это станет полным кошмаром.