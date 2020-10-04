Белый дом: состояние Трампа резко ухудшилось 2 октября

«Мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал», — заявил Медоуз и добавил, что сейчас с Трампом все в норме.

По словам Медоуза, президент Соединенных Штатов продолжает работать и «по-прежнему считает, что ему нужно сделать ряд вещей для народа».

Ранее лечащий врач главы государства Шон Конли рассказал, что американский лидер Дональд Трамп еще не выздоровел, но команда медиков настроена «осторожно-оптимистично». Он постепенно идет на поправку, работает и самостоятельно передвигается.

Ранее президент США записал видеообращение в котором заявил, что чувствует себя хорошо и скоро собирается вернуться к предвыборной кампании. 2 октября Трамп написал на своей странице в Twitter, что у него и его жены Мелании выявили COVID-19. Сейчас он находится в военном госпитале имени Уолтера Рида.