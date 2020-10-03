«Рады прогрессу»: врач рассказал о состоянии больного COVID-19 Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает проходить лечение от COVID-19. По словам его лечащего врача Шона Конли, медики уже видят прогресс и улучшение состояния американского лидера.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо. <…> Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», — привело слова Конли РИА «Новости».

Врач пояснил, что Трампа положили в военный госпиталь ради предосторожности. Сейчас у главы США наблюдаются небольшой кашель, насморк и усталость.

Другие медики отметили, что у пациента хорошее насыщение крови кислородом, которое держится на уровне 96%. В связи с этим у Трампа нет проблем с дыханием. Кроме того, температура у него находится в пределах нормы. Для лечения врачи используют экспериментальные коктейль из антител и препарат «Ремдесивир». По их словам, пока нельзя назвать точные сроки выписки. Сам Трамп готов был покинуть госпиталь уже сегодня, 3 октября.

При этом знакомый с состоянием президента США источник заявил, что за последние сутки показатели лидера страны внушали большое беспокойство. Он отметил, что следить за состоянием пациента критически важно еще два дня.

Дональд Трамп сообщил об инфицировании коронавирусом 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья Трамп. Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп ближайшие дни будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.