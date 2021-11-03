Члена банды Басаева поймали после побега из психбольницы. Но это не успех, а провал силовиков

Спустя неделю поисков в Астрахани поймали сбежавшего из психиатрической больницы члена банды чеченского террориста Басаева Магомеда Алханова. Помогли в этом простые горожане: они узнали человека с ориентировок и сообщили силовикам. Правоохранителям предстоит разобраться, как особо опасный преступник мог совершить побег и почему сработала не система распознавания лиц, в которую вкладывают миллионы, а бдительность граждан.

Подробности побега

Магомед Алханов сбежал из астраханской психиатрической больницы 26 октября. Telegram-канал «112» сообщал, что это произошло во время прогулки. Осужденному за бандитизм якобы удалось отогнуть армированный прут перекрытия крыши и выйти за территорию лечебницы.

Позднее Telegram-каналу Shot стало известно об аресте сотрудника УФСИН по подозрению в пособничестве к побегу. Против него возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и покушении на получение взятки в особо крупном размере.

По предварительным данным, Алханов пообещал миллион рублей 29-летнему младшему инспектору по охране за его помощь. Как сообщил Telegram-канал Shot, сотрудник УФСИН якобы рассказал Алханову о том, где в больнице не работают камеры видеонаблюдения, а также передал сотовый телефон, инструмент для резки по металлу и маршрут следования на воле.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал «360», что психиатрические больницы, где проводят судебные экспертизы подозреваемых или осужденных, должны охраняться так же, как СИЗО или колонии. Однако, по мнению подполковника ФСБ в отставке, вице-президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексея Филатова, сотрудники охраны в таких медицинских учреждениях могут быть менее опытными.

«Это либо коррупционная составляющая, либо наш российский авось, халатность — замыливается глаз у охраны, они не оценивают все нюансы. А человек, который ищет свободы, более мотивирован, чем те, кто его охраняет», — уверен Филатов.

Мельников согласился с тем, что сейчас, к сожалению, нередко среди сотрудников ФСИН встречается отношение к работе спустя рукава. Такая халатность, а также коррумпированность очень опасны.

«Обращу внимание: он в теракте обвинен. Он вышел и мог взорвать еще что-нибудь, кого-то убить. Ему грозит пожизненное лишение свободы, ему терять нечего», — подчеркнул правозащитник.

Поиски и задержание

Сразу после побега Магомеда Алханова объявили в федеральный розыск. За помощь в его поимке обещали 100 тысяч рублей. МВД распространило по городу и в социальных сетях ориентировки на беглого преступника, призывая граждан внимательно относиться к подозрительным людям.

В результате поймать боевика удалось благодаря бдительности астраханцев. Сначала Алханов попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Задержали его, по данным Теlеgrаm-канала Shot, в подпольном кафе на улице Мосина. «МВД Медиа» сообщало, что поимка преступника стала возможна, так как кто-то из посетителей заведения узнал Алханова и сообщил об этом силовикам.

Иван Мельников объяснил «360», что довольно много преступлений сегодня раскрывается благодаря внимательности граждан. Особенно это актуально, по мнению правозащитника, в тех случаях, когда о разыскиваемом много говорят в СМИ и соцсетях. Однако на деле поимке преступников должны содействовать совершенно другие механизмы — не только гражданская сознательность.

У нас есть система распознавания лиц, бешеные деньги во все это вкладываются, а по факту это не работает — относительно того же самого Мавриди, который больше месяца скрывался, он все что угодно мог успеть сделать Иван Мельников.

«Имеет смысл подумать, как усовершенствовать систему поиска особо опасных преступников, а не тех, кто нарушил масочный режим», — заявил Мельников.

Алексей Филатов же уверен, что простые люди не так часто способствуют раскрытию подобных побегов, так как мало кто обладает профессиональной фотографической памятью, чтобы распознать преступника на улице.

«То, что его задержали через неделю, — это хорошо, потому что могли бы задержать через год, а могли вообще не задержать. Некоторых соучастников банды Басаева искали десятилетиями. Так что они достаточно оперативно сработали», — заключил он.

Кто такой Магомед Алханов

Имя Магомеда Алханова совпадает с именем члена группировки чеченского террориста Шамиля Басаева. Алханов включен в национальный список террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 1037.

По официальным данным, он родился 24 октября 1982 года, следовательно, на момент боя у высоты 776 ему должно было быть всего 12 лет.

Магомед Алханов был осужден за вооруженный мятеж и бандитизм. Теперь же Алханов проходит по обвинению в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в ходе второй чеченской войны. Это сражение известно как бой у высоты 776. Тогда были убиты 84 российских военных.

Алханов уже отсидел 10 лет по обвинениям в приготовлении к теракту, в участии в незаконном вооруженном формировании и в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Повторно задержан он был после своего освобождения в июне 2021 года, сообщал Следком. Тогда же его отправили на психиатрическую экспертизу в астраханскую лечебницу.