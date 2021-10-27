Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева объявили в федеральный розыск

Сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахани члена банды Басаева 27 октября объявили в федеральный розыск. Об этом пресс-служба УФСИН сообщила ТАСС.

По данным пресс-службы УМВД России Магомед Алханов сбежал из психиатрической клиники в Астрахани 26 октября. Там он находился под стражей на принудительном лечении. Ранее его судили за бандитизм.

Имя и дата рождения сбежавшего совпали с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова. Он указан в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Алханова задержали в июле 2021 года за нападение на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.

Шамиля Басаева, лидера чеченских террористов и экстремистов, ликвидировали российские спецслужбы 15 лет назад, в 2006 году. Он успел совершить множество преступлений и террористических захватов, шесть из них прошли в Москве. Самые известные — теракт в Беслане, захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», взрывы смертниц на рок-фестивале «Крылья» и на станции метро «Рижская».