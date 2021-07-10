Шамиль Басаев, лидер чеченских террористов-исламистов, был убит 15 лет назад — 10 июля 2006 года. На его счету много страшных преступлений: теракты в Буденновске, Беслане и Москве. О том, как его ликвидация стала концом террористов-исламистов — в материале «360».

Шамиль Басаев был одним из лидеров чеченских террористов-исламистов. Он принимал активное участие в боевых действиях в Чечне с 1991 по 2006 год, а также организовал ряд самых громких террористических атак на территории России. Он был ликвидирован российскими спецслужбами в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.

Буденновск

Первым громким терактом Басаева стал захват города Буденновск 14 июня 1995 года.

Шамиль Басаев вместе с Асланбенком Абдухаджиевым ворвался в город на «Жигулях» и трех КАМАЗах. Местная полиция пыталась оказать сопротивление банде из 150 человек, но террористы расстреляли четыре из 17 патрульных отделений.

Спустя два часа они согнали с разных частей города более 1200 человек в местную городскую больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали на месте. Вместе с медперсоналом больницы и их пациентами в заложниках оказалось около 1500 местных жителей.

Террористы требовали проведения переговоров между правительством России и Джохаром Дудаевым, а также прекращения войны в Чечне. Первые переговоры прошли неудачно, а попытки спецподразделений МВД и ФСБ 17 июня взять больницу штурмом тоже не увенчались успехом.

Наконец 18 июня председатель правительства РФ Виктор Черномырдин лично провел переговоры с Басаевым. Он согласился на некоторые из его требований и позволил ему вернуться со своим отрядом в горную часть Чечни.

Боевики освободили большую часть заложников 19 июня. В ходе этих событий погибло более 130 местных жителей.

Басаев позже говорил, что его отряд собирался доехать до Москвы. Планы сорвались из-за того, что их раскрыли сотрудники ГАИ Буденновска.

Теракты в Москве

Позже Басаев все же добрался до Москвы. Здесь он успел совершить как минимум шесть терактов. Одними из самых громких считаются теракты на Дубровке, у станции метро «Рижская» и на рок-фестивале «Крылья».

«Норд-Ост»

Террористический акт на Дубровке начался 23 октября и продолжался до 26 октября 2002 года. Басаев не присутствовал лично при захвате заложников, но позже взял на себя ответственность за произошедшее.

Вечером, 23 октября, к зданию театра подъехало три микроавтобуса, в которых было около 40 вооруженных чеченских боевиков. Они обезвредили охрану и ворвались в концертный зал, где заканчивалась первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост». Еще часть боевиков проверила другие части театра, чтобы согнать в зал остальных сотрудников и посетителей. Среди них оказалось около 30 учеников Школы ирландского танца «Иридана». В тот вечер они проводили репетицию в одном из помещений.

Всего боевики держали в заложниках 916 человек. По началу террористы не выдвигали требований. Они лишь сказали некоторым зрителям позвонить своим родным и рассказать о захвате, а также о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек из числа заложников.

Позже боевики требовали прекращения военных действий и вывода войск из Чечни. В ходе переговоров террористы освободили некоторых людей, но процесс двигался медленно. 26 октября российские спецслужбы штурмом взяли театр.

В ходе операции все террористы, находившиеся в здании, были убиты. Удалось спасти большинство заложников, но 130 человек погибли.

Рок-фестиваль «Крылья»

При этом теракте Басаев также не присутствовал лично. Трагедия произошла 5 июля 2003 года на фестивале «Крылья». Тогда 20-летняя чеченка Зулихан Элихаджиева попыталась подорвать себя, но ее устройство не сдетонировало. Через 13 минут около Элихаджиевой себя подорвала другая смертница 26-летняя Зинаида Алиева.

Когда все это происходило, на сцене выступала рок-группа «Король и Шут». Вокруг было много людей. Вместе с Алиевой погибло 11 человек, а 52 были ранены.

Метро «Рижская»

Еще одно нападение террористки-смертницы произошло чуть больше чем через год после рок-фестиваля. Взрыв случился у входа на станцию метро «Рижская» 31 августа 2004 года.

По рассказам очевидцев, террористка хотела зайти внутрь метро, но когда увидела, что полиция выборочно осматривает людей на входе, развернулась и ушла. Через несколько минут прогремел взрыв, от которого погибло девять человек помимо смертницы. Шестеро погибли на месте. Пострадал 51 человек.

Беслан

Самым громким и страшным делом в биографии Шамиля Басаева был и остается террористический акт в Беслане.

Группа вооруженных боевиков утром 1 сентября 2004 года подъехала к зданию школы № 1 в Беслане. В этот момент проводилась торжественная линейка. Террористы выскочили из машин, начали стрелять в воздух и загонять всех в здание школы. В заложниках оказалось более 1100 человек, включая детей, их родителей, родственников, а также сотрудников школы. Избежать захвата удалось, по разным оценкам, от 50 до 150 людям. Большинство из них были старшеклассники, сумевшие в суматохе убежать из двора.

Заложники находились в тяжелейших условиях три дня. У них не было не только воды и еды, но и возможности сходить в туалет. Люди умирали не только от ранений, но и от жажды.

Переговоры с террористами не привели ни к каким успехам, а на третий день началось освобождение заложников. В школьном спортзале прогремели взрывы, из-за чего возник пожар, а также частично обрушилось здание. Тогда люди начали выбегать из школы, а силы Центра специального назначения Федеральной службы безопасности пошли на попытку штурма.

В ходе перестрелки было убито 27 террористов, а один был взят живым. Несмотря на то, что большую часть заложников удалось спасти, погибло большое количество людей — 314 человек, из которых 186 были детьми. Ранения разной степени получили 783 человека.

Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за организацию, выложив заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года.

Ликвидация

По сообщениям ФСБ, Шамиля Басаева ликвидировали в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево. Он ехал в сопровождении грузовика «КамАЗ», наполненного оружием и боеприпасами. Предположительно, Басаев вместе с другими боевиками готовил взрыв, связанный с предстоящим тогда саммитом «Большой восьмерки».

Однако его планам не суждено было сбыться, поскольку грузовик взорвался и унес с собой жизнь Басаева, а также еще трех боевиков. Его смерть в некотором смысле положила конец террористическим атакам в России.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец говорит, что чеченские боевики сами признавались в том, что смерть Басаева стала большим моральным ударом для них. Они поняли, что российские спецслужбы не играются с ними.

В рядах боевиков пошел раскол. Были конечно те, кто призывал воевать до победного конца. Однако было много и тех кто понимал, что скоро придется платить за свои дела. Часть лидеров крупных чеченских формирований после этого сбежала за границу.

Еще один момент — это лишение финансирования. После ликвидации Басаева было неясно, кто будет возглавлять боевиков, а значит непонятно, кому и зачем платить деньги. Террористы лишились финансирования, что тоже ослабило их результативность.

«Температура чеченского сопротивления стала решительно ослабевать. Это позволило российским федеральным силам уже очень прочно перехватить стратегическую инициативу и довести дело до логического конца», — сказал Баранец.

По словам эксперта, Басаев был одним из самых преданных бойцов и Дудаева, и Масхадова. Он был частью сепаратисткой гидры, которую российским спецслужбам удалось срубить. Уничтожением Басаева Россия показала, что не допустит сепаратизма.

«И это все привело к тому, что сегодня Чечня мирно живет. Она процветает», — заключил собеседник «360».