Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США. Это часть большой игры

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«На данный момент эти новости основываются на документах, которые видели журналисты. Сейчас мы им верим, хотя ни Китай, ни Россия не комментировали ситуацию», — заявил «360» главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Он отметил, что Китай и Sinochem Group в частности — часть международной финансовой системы. В случае покупки российской нефти Штаты могут наказать китайскую организацию. Например, пригрозив ее партнерам.

Никто еще ничего не наложил, но китайцы взвесили риски. Учитывая еще и то, что «Роснефть» находится под санкциями Бен Эйрис.

Собеседник «360» добавил, что обсуждаемая сделка не была существенной, так как не особо крупная. Ее нельзя приравнивать ко всем сделкам Китая с Россией по нефти. Однако ситуация очень тревожная для «Роснефти», потому что поставки РФ в Китай за последние годы увеличились более чем вдвое. Москва не может позволить себе потерять такого партнера, считает Эйрис.

Китай с трудом сможет позволить себе экспорт такого количества нефти из другого места. Он вряд ли найдет другого такого поставщика, как Россия. Хотя, учитывая, что сейчас произошло с ценами нефть, Пекину, возможно, будет легче подобрать замену. В этом плане санкции США сработали Бен Эйрис.

С точки зрения рынка России нужно беспокоиться о другом, уверен собеседник «360». Если она потеряет Китай, то потеряет доступ к большой части азиатского рынка. Есть теория, что причина, по которой Россия покинула сделку ОПЕК и снизила цены, — это попытка навредить или даже уничтожить сланцевую промышленность США. Она в Штатах выросла очень быстро и начала съедать рыночную долю России и Саудовской Аравии.

Идея была в снижении цен, чтобы сланцевые компании не смогли делать деньги. Тогда Россия могла бы снова нарастить свою долю. Но если Вашингтон ответит и будет угрожать санкциями китайским компаниям, которые покупают российскую нефть, тогда все усилия потратятся впустую. Ведь какой бы ни была прибыль от коллапса сланцевого рынка США, она не заменит то, что Россия потеряет при невозможности продавать нефть в Азию.

Пока неясно, как все сложится. Но сейчас мы играем в большую игру. США используют геополитику на энергетическом рынке, пока Россия использует цены на нефть, чтобы атаковать США и увеличить свою долю на рынке Бен Эйрис.

По мнению Эйриса, партнерство Китая и России продолжится. Американские санкции основной бизнес не тронут, уверен собеседник «360». Но, конечно, Россию расстроит то, что партнеры добровольно отказываются от сотрудничества.

«Проблема Китая в том, что он борется с США за геополитическое превосходство. Россия — тоже, но у нее нет экономической мощи, чтобы по-настоящему соревноваться с Китаем или США. И Россия, скорее, выходит здесь союзником Китая в этой борьбе — вооружение, энергия и прочее. Китаю выгодно сохранять хорошие отношения с Россией», — заключил Эйрис.