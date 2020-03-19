Последствия пандемии коронавируса скажутся на ситуации в российской экономике больше, чем обвал цен на нефтяном рынке. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас действуют два фактора: снижение цен на нефть и последствия от так называемой коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, я считаю, даже более серьезная для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — отметил он. Его процитировал РБК.

По его словам, запасы бюджета, имеющиеся ресурсы и жесткие меры позволяют правительству быстро реагировать на ситуацию и помогать людям, бизнесу, российским регионам.

Силуанов рассказал, что Кабмин поддержит туризм, авиаперевозки, малый и средний бизнес. Будет работать отсрочка по налогам, субсидирование ставок, «сокращение административной нагрузки и где-то прямая финансовая поддержка».

Ранее глава Минфина заявил, что в 2020 году российский бюджет будет дефицитным. Он добавил, что правительство собирается брать средства из Фонда национального благосостояния. Силуанов пояснил, что это нормально, ведь фонд для этого и формировался.