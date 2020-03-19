Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической

Ситуацию, когда цена на нефть опустилась ниже 25 долларов за баррель, совладелец «Лукойла» Леонид Федун считает катастрофической. По его словам, Россия и Саудовская Аравия после расторжения сделки ОПЕК+ начали «войну на истощение».

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов минус от существующей цены», — заявил бизнесмен РБК.

Он отметил, что если бы стороны договорились о продлении сделки, то баррель нефти сейчас продавался примерно за 50 долларов.

Федун рассказал и о встрече нефтяников с президентом Владимиром Путиным. Совещание состоялось за несколько дней до развала сделки ОПЕК+. По словам представителя «Лукойла», в тот момент «никакая идея о выходе [России] из сделки не обсуждалась». При этом он добавил, что знает лоббировавшие выход из ОПЕК+ госкомпании.

«Даже те, кто лоббировал, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов», — подчеркнул он.

По данным издания, «Роснефть» первой поддержала выход РФ из соглашения. Речь идет о сделке экспортеров нефти по сдерживанию добычи. Россия 6 марта заявила, что больше не поддерживает эти меры. После этого Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак заявили, что с 1 апреля повысят добычу черного золота.

Рынок отреагировал мгновенно. Цены на нефть упали, рубль ослабел. Вечером 18 марта цена нефти марки Brent опустилась до 24,72 доллара за баррель. По последним данным Московской биржи, за доллар дают 80 рублей, за евро — 86 рублей.

Ранее профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал «360», что ситуация может улучшиться через один-два месяца. Однако для этого участники ценовой войны должны начать договариваться.