Восстановление грузоперевозок между Россией и Китаем оценили в логистической компании

Властопуло отметил, что количество грузоперевезок между РФ и КНР значительно снизилось за февраль и март. По его мнению, сложность заключается в том, «что не все фабрики в Китае начали свою работу».

«Отгрузки пошли с тех фабрик, которые начали выводить людей на работу. О каком-то быстром восстановлении речи быть не может. Второй фактор — это курс национальной валюты. У нас многие контракты в долларах США, то есть производится переконвертация. Вернется ли доллар хотя бы на уровень 70 — это вопрос среднесрочной перспективы. Я уверен, что многие импортеры будут пересматривать свои объемы товаров с учетом такого высокого курса. Мы не прогнозируем быстрого восстановления», — пояснил генеральный директор.

Властопуло подчеркнул, что при хорошем раскладе объемы значительно вырастут к сентябрю или октябрю, однако «даже не до докризисного уровня».