Чайлдфри как образ жизни не запретить. Что мешает россиянам создавать семьи

Чайлдфри хотят отнести к противоправной информации, которую нужно блокировать. Сложность в том, что добровольная бездетность — это не движение, а образ жизни некоторых людей. Отказ от рождения ребенка или от брака связан с жилищным вопросом и нежеланием ограничивать себя. Решить проблему помогут грамотная демографическая политика и воспитание.

В Совете Федерации готовят законопроект, который расширит список противоправного контента в интернете, подлежащий досудебной блокировке. К деструктивной информации относятся романтизация преступников, террористов, аборты, радикальный феминизм, а также извращенные формы сожительства.

К такому контенту отнесут и чайлдфри. Сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова считает — его опасность в том, что «движение» пропагандирует отказ от создания семьи и рождения детей под видом свободы выбора. И информация об этом, считает сенатор, несет угрозу. Парламентарий отметила, что в разработке законопроекта участвует Роскомнадзор. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве.

Блокировка чайлдфри

В России не в первый раз пытаются бороться с чайлдфри. В 2018 году активисты движения «За жизнь!» предлагали внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы запретить контент таких сообществ. Якобы группы в соцсетях распространяют информацию, противоречащую государственной семейной политике.

В прошлом году комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри к экстремизму. Таким образом детей и подростков хотели защитить от деструктивного влияния в интернете.

Однако запретами и блокировками вряд ли можно уничтожить чайлдфри. Согласно исследованию социолога Ильи Ломакина, сообщества российских бездетных в соцсетях нельзя назвать четко оформленным движением. По сути, чайлдфри — идентичность, которую люди принимают. В ее основе лежит добровольный отказ от детей.

Представители чайлдфри стремятся объединиться на основе образа жизни и общаться с единомышленниками в соцсетях. На этом вся их деятельность ограничивается. Поэтому осознанную бездетность можно, скорее, отнести не к движению, которое можно пресечь, а к образу мыслей. Последнее запретить законом сложно.

Причины отказа от детей

В России, как и во многих постиндустриальных странах, снижена рождаемость. Одна из причин — изменение приоритетов людей. Брак и рождение детей раньше были неписаными правилами. И добровольно бездетные видят это нарушением прав личности. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников указал в разговоре с «360», что от рождения детей отказываются образованные и обеспеченные люди, которые стремятся к более высокому уровню жизни. Для них дети станут ограничением и ухудшат их образ жизни.

Мать перестает на долгое время работать, то есть доход семьи уменьшается, а расходы, наоборот, увеличиваются. Жизнь становится гораздо сложнее, и дети требуют очень много внимания. А люди ни за что не хотят в чем-то себя ограничивать Александр Синельников.

Другая причина — изменение характера отношений между поколениями. Бездетная старость для чайлдфри в порядке нормы, а рождение детей ради заботы о себе — это проявление жестокости и эгоизма. Некоторые из них напоминают, что молодежь не заботится о стариках и их дети и внуки вряд ли станут исключением.

Жилищный вопрос — помеха семье

Другая часть проблемы — откладывание детей и брака из-за жилищного вопроса. Синельников напомнил, что в советские времена не у всех была возможность жить отдельно от родителей, но тем не менее молодые люди не отказывались от брака. Теперь же многие считают, что женатые и просто подросшие дети должны жить в собственной квартире.

«Многие хотят так жить, но не у всех есть деньги на покупку квартиры или даже на аренду жилья. Соответственно, в такой ситуации откладывается вступление в брак», — пояснил социолог.

Отсутствие жилья мешает людям съехаться. По словам Синельникова, чем больше люди откладывают вступление в брак и рождение ребенка, тем меньше вероятность, что появится новая семья. Люди передумают вступать в брак или их репродуктивное здоровье ухудшится.

«Чем меньше новых семей, чем меньше заключается браков, тем меньше рождается первых, вторых и третьих детей», — добавил социолог.

Пути решения

Если раньше государство поощряло рождение вторых и третьих детей, то теперь оно стремится помочь семьям, которые впервые станут родителями. По словам Александра Синельникова, такой шаг правильный, но запоздалый. Второй шаг государства мог бы стимулировать вступление пар в законный брак.

«Почему предпочитают гражданский брак? Это менее обязывающие отношения. Захотели — и сошлись, захотели — разошлись. Ничего в это не вложено», — отметил Синельников.

В качестве поощрительных мер могли бы быть большие кредиты на квартиру, часть которых погашается с рождением ребенка. Если же семья бездетная, то их можно обязать выплачивать с процентами.

Последний, но важный шаг — борьба с эгоизмом в воспитании детей. Для этого нужно показывать, что семейная жизнь лучше одинокой и холостяцкой.