Движение чайлдфри предложили внести в список противоправного контента

В Совфеде готовят законопроект, который предусматривает расширение списка противоправного контента в Сети, подлежащего досудебной блокировке. Среди такой информации романтизация преступников и террористов, убийства нерожденных детей, и радикальный феминизм, очерняющий под видом защиты прав женщин традиционные семейные ценности.

«Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве», — рассказала сенатор Совета Федерации России Маргарита Павлова в беседе с РИА «Новости».

Сегодня, по ее словам, в интернете появляется новый контент, пока он не подпадает под определение противоправного. При этом этот контент несет угрозу и набирает силу.

В числе такого рода контента Павлова помимо прочего отметила движение чайлдфри, которое «под видом свободы выбора пропагандирует отказ от создания семьи и рождения детей»; нездоровые формы сожительства, которые пропагандируются под видом толерантности и свободы; а также тренинги по нормализации девиантных форм поведения под видом оказания профессиональной помощи.

Соцсеть «Одноклассники» представила обновленные способы защиты от нежелательного контента в личных переписках. Также был представлен Центр безопасности сообщений, в нем собраны правила корректного и безопасного общения в социальной сети.