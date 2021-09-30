Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять чайлдфри и феминизм к экстремизму

Движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри нужно приравнять к экстремизму, заявил глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов. В этом случае, по его мнению, подрастающее поколение будет защищено от их влияния в Сети.

По мнению Цыганова, у правоприменителей в России должны быть расширены права, чтобы бороться с этими движениями, сообщил ТАСС.

«Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали — всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри, чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, <…> чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — пояснил он на координационном заседании Родительской палаты.

В заседании также принимают участие депутаты Госдумы, члены Совфеда, депутаты законодательных собраний регионов, активисты общественных организаций. По итогам планируется принять резолюцию с предложениями о мерах, которые нужно принять в области защиты семьи и демографии страны.