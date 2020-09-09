«Будем сжигать Москву». Как съемки фильма обернулись реальным пожаром в Красногорске
Актер Алексей Потанов, принимающий участие в съемках фильма в подмосковном Красногорске, в павильоне «Главкино», поздно вечером во вторник написал в своем Instagram (запись уже удалена), что работает в ночную смену под дождем.
«Будем сжигать Москву», — посмеялся каскадер. Тогда он и не мог подумать, что его слова станут пророческими. Под утро съемочная площадка уже полыхала. Какое именно кино снимали, Потанов не рассказал. Выглядел пожар так.
На ролике, снятом на телефон, видно, что сначала пожар был контролируемый: толпа актеров подбегает к горящим деревянным домам, не опасаясь огня, и, по сюжету, видимо, пытается его потушить. Оператор видео также снимает другие камеры, в том числе на потолке.
Так снимали один из эпизодов фильма. В один момент постановка превратилась в реальную опасность — в МЧС сообщили, что огонь вышел из-под контроля примерно в 04:00 и горели 800 квадратных метров. В основном горели деревянные дома. В какой-то момент на площадке даже что-то взорвалось.
Огонь удалось локализовать примерно к 05:30. Вскоре после этого пожар ликвидировали, сообщили на сайте МЧС. К тушению привлекли 10 единиц техники и 34 человек. В результате ЧП никто не пострадал.
Ролики с места пожара публиковали очевидцы. Судя по записям, съемочный процесс долгое время не останавливался, но впоследствии на площадке началась суматоха.
По словам одного из свидетелей, эпизод с огнем был спланирован — пожар создали специально, чтобы снять. Но все вышло из-под контроля. Информацию о том, что декорации в павильоне на Новорижском шоссе поджигали целенаправленно, подтвердил другой очевидец в беседе с РЕН ТВ.
Многие пользователи выкладывали фото с места. И хоть съемки прошли не без последствий, надеются, что фильм получится хорошим. Тем более что «Главкино» — это комплекс павильонов, где очень часто снимают сериалы, фильмы и другие телевизионные программы. Компания «Главкино» принадлежит генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и режиссеру Федору Бондарчуку.
Агентство Ura.ru сообщило, что пожар возник во время съемок фильма «Иван IV». Подтверждения этих данных нет. У сайта появилось видео, где режиссер считает до трех и кричит: «Начали!» После этого люди стали мельтешить между горящими постройками. Спустя несколько секунд он говорит уже другую фразу: «Стоп! Тушим!» Далее показаны кадры, где те же домики полыхают уже не на шутку.
Сайт «Вести.ru» сообщил, что ЧП произошло во время съемок фильма о пожаре в Москве 1812 года. Еще до прибытия спасателей артисты и помощники самостоятельно выносили газовые баллоны, чтобы предотвратить взрывы.