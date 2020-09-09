«Будем сжигать Москву». Как съемки фильма обернулись реальным пожаром в Красногорске

В ночь на среду в Красногорске произошел пожар. Разгорелись декорации во время съемок исторического фильма. «Будем сжигать Москву», — так подписал один из актеров фотографию перед съемками, и его слова стали пророческими. По счастливой случайности, никто не пострадал. Главное о пожаре — в материале «360».

Актер Алексей Потанов, принимающий участие в съемках фильма в подмосковном Красногорске, в павильоне «Главкино», поздно вечером во вторник написал в своем Instagram (запись уже удалена), что работает в ночную смену под дождем.

«Будем сжигать Москву», — посмеялся каскадер. Тогда он и не мог подумать, что его слова станут пророческими. Под утро съемочная площадка уже полыхала. Какое именно кино снимали, Потанов не рассказал. Выглядел пожар так.

Источник фото: Instagram / Алексей Потанов

На ролике, снятом на телефон, видно, что сначала пожар был контролируемый: толпа актеров подбегает к горящим деревянным домам, не опасаясь огня, и, по сюжету, видимо, пытается его потушить. Оператор видео также снимает другие камеры, в том числе на потолке.

Так снимали один из эпизодов фильма. В один момент постановка превратилась в реальную опасность — в МЧС сообщили, что огонь вышел из-под контроля примерно в 04:00 и горели 800 квадратных метров. В основном горели деревянные дома. В какой-то момент на площадке даже что-то взорвалось.

Огонь удалось локализовать примерно к 05:30. Вскоре после этого пожар ликвидировали, сообщили на сайте МЧС. К тушению привлекли 10 единиц техники и 34 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

Ролики с места пожара публиковали очевидцы. Судя по записям, съемочный процесс долгое время не останавливался, но впоследствии на площадке началась суматоха.

По словам одного из свидетелей, эпизод с огнем был спланирован — пожар создали специально, чтобы снять. Но все вышло из-под контроля. Информацию о том, что декорации в павильоне на Новорижском шоссе поджигали целенаправленно, подтвердил другой очевидец в беседе с РЕН ТВ.

Многие пользователи выкладывали фото с места. И хоть съемки прошли не без последствий, надеются, что фильм получится хорошим. Тем более что «Главкино» — это комплекс павильонов, где очень часто снимают сериалы, фильмы и другие телевизионные программы. Компания «Главкино» принадлежит генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и режиссеру Федору Бондарчуку.

Агентство Ura.ru сообщило, что пожар возник во время съемок фильма «Иван IV». Подтверждения этих данных нет. У сайта появилось видео, где режиссер считает до трех и кричит: «Начали!» После этого люди стали мельтешить между горящими постройками. Спустя несколько секунд он говорит уже другую фразу: «Стоп! Тушим!» Далее показаны кадры, где те же домики полыхают уже не на шутку.

Сайт «Вести.ru» сообщил, что ЧП произошло во время съемок фильма о пожаре в Москве 1812 года. Еще до прибытия спасателей артисты и помощники самостоятельно выносили газовые баллоны, чтобы предотвратить взрывы.