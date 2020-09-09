Актер предупредил о пожаре в «Главкино» за несколько часов до возгорания и показал фото после

На площадке «Главкино» в Красногорске сгорели декорации. Один из актеров, который участвовал в съемках, предупредил подписчиков о пожаре заранее.

В своем Instagram Алексей Потапов разместил пост, в котором рассказал о ночной смене под дождем.

«Будем сжигать Москву», — написал артист. Его слова стали пророческими: под утро киноплощадка уже полыхала. Огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров. Его тушили почти три часа. Обошлось без пострадавших.

Потапов показал, как выглядела горевшая территория. На снимке за актером видны охваченные пламенем постройки.

«Вот так мы завершили под утро этот съемочный блок», — поделился мужчина подробностями рабочего дня. В комментариях к записи он добавил, что «еще вовсю полыхало», когда люди стали разъезжаться со съемочной площадки.

Что именно снимали в Красногорске, Алексей Потапов не уточнял. В одном из последних постов он писал об участии в «историческом проекте».