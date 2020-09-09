Пожар на подмосковной площадке «Главкино» потушили. Видео

В Красногорске полностью потушили пожар, вспыхнувший на площадке «Главкино». Рано утром 9 сентября там на 800 «квадратах» загорелись декорации.

О пожаре на 26-м километре Новорижского шоссе стало известно в 04:11. Огонь удалось локализовать спустя чуть больше часа. Вскоре после этого открытое горение ликвидировали, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 06:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

В тушении огня задействовали 10 единиц техники и 34 специалиста, в том числе 12 человек от МЧС и четыре единицы техники.

Причина пожара не называется.

На появившихся в Сети кадрах с горящей киноплощадки видно, что на ней было много одетых в костюмы людей. Вероятно, сгоревшие декорации использовали для очередных съемок.