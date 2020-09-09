Площадка «Главкино» загорелась в Красногорске. Видео

В Подмосковье вспыхнул пожар на площадке с кинодекорациями. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Открытое горение уже удалось ликвидировать.

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Информация о возгорании на 26-м километре Новорижского шоссе поступила в 04:11 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Загорелась территория «Главкино» в Красногорске.

«Возгорание декораций на открытой площадке на общей площади 800 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — сказали в региональном ведомстве.

Локализовать пламя прибывшие на место пожарные расчеты сумели в 05:32. Спустя 10 минут — в 05:41 — они справились с открытым горением.

Для тушения пожара привлекли 10 единиц техники и 34 специалиста, в том числе четыре единицы техники и 12 человек от МЧС.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на горящей площадке «Главкино» находилось много одетых в костюмы людей. Скорее всего, в Красногорске шли очередные съемки.

Еще один пожар произошел в подмосковном Электрогорске. Пламя вспыхнуло на мусорной площадке, окутав все густым дымом. Среди мусора был бромид алюминия, который дает сильную реакцию при взаимодействии с водой.