СМИ говорят о серьезных проблемах брата Нурмагомедова. Наезд на полицейского грозит реальным сроком

В Москве задержали Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщили СМИ. По их данным, спортсмена и его друга заподозрили в наезде на полицейского на автомобиле. 23-летний Усман Нурмагомедов известен своими победами в боях ММА. Тренеры и другие спортсмены высоко ценят его навыки.

На въезде в аэропорт Каспийска машина с двумя мужчинами сбила сотрудника полиции. Находившиеся в машине люди отправились на свой рейс.

В аэропорту Шереметьево мужчин задержала полиция и доставила в дежурную часть линейного подразделения. Подозреваемых могут поместить в ИВС.

После того как в СМИ появились сообщения о задержании, Усман опубликовал у себя в Stories селфи из спортзала.

«Кто где, мы — в зале», — подписал Усман Нурмагомедов.

Чуть позже он выложил второе фото из спортзала и написал, что у него все в порядке. Однако снимки могли быть сделаны еще в Махачкале, написал Telegram-канал Baza.

Детали аварии

Наезд на полицейского в Дагестане попал на видео.

На кадрах можно увидеть, как за разделительным отбойником ехал черный автомобиль Toyota Camry. К нему бросился сотрудник полиции и второй человек. По данным СМИ, в этой машине находились Усман Нурмагомедов и его друг. За автомобилем числится 21 штраф на сумму 29 800 рублей.

У полицейского диагностировали ушибы, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кто такой Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В 2017 году он стал чемпионом мира по ММА и чемпионом России среди юниоров. Всего у 23-летнего спортсмена на счету 14 поединков, в которых он одержал 14 побед.

В октябре этого года боец участвовал в турнире Bellator 269 и победил финского бойца Патрика Пиетилу. Перед боем спортсмен заявил, что заслуживает более сильного соперника и находится с Пиетилой на разных уровнях. В апреле он также стал участником турнира Bellator и победил американца Майка Хэмела. Его секундантом был двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.

Навыки бойца высоко оценивали. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз называл его улучшенной версией звездного брата, его таланты отмечали и другие члены семьи Нурмагомедовых. Усмана Нурмагомедова хвалил и тренер Хавьер Мендес. По его мнению, боец является одним из самых талантливых спортсменов, с которыми ему приходилось работать, написал Championat.ru. Российский боец UFC Зубайра Тухугов отмечал, что всегда нервничал в спаррингах с младшим Нурмагомедовым. По его словам, у спортсмена необычная техника и он хорошо защищает себя от борьбы. Но в отличие от остальных он заверял, что уровень Хабиба Нурмагомедова выше.

Но были и те, кто скептически относился к подбору соперников для Нурмагомедова. Американский боец смешанных боевых искусств Георгий Карахян назвал предыдущих противников Нурмагомедова «бомжами», но тем не менее отметил, что он хороший боец, написал Championat.ru.