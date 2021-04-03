Усман Нурмагомедов победил Хэмела в дебютном поединке в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела в дебютном поединке в Bellator. Бой состоялся в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

На 255-м номерном турнире промоушена Усман Нурмагомедов одержал победу над Хэмелом единогласным решением судей, сообщил ТАСС. Секундантом российского бойца был его двоюродный брат бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Майк Хэмел имееь в арсенале семь выигрышных боев при пяти проигрышах.

В марте экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что насовсем «закончил с боями». У спортсмена нет мотивации для возвращения в профессиональный спорт.

Абсолютный бойцовский чемпионат исключил бывшего чемпиона в легком весе из всех рейтингов на сайте промоушена. Новым лидером общего рейтинга UFC стал экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Титул чемпиона UFC в легком весе сейчас никому не принадлежит. В марте за звание будут бороться Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.