Mash: сбитый машиной с братом Нурмагомедова полицейский находится в больнице

Сотрудник полиции, который пострадал при наезде автомобиля, в котором, предположительно, находился брат Хабиба Нурмагомедова, находится в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника Mash, у правоохранителя диагностировали ушибы, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По официальным данным УТ МВД по ЦФО, полицейского сбила машина, когда он находился на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Ехавшие в ней мужчины после этого отправились на свой рейс в Москву, но по прилете в Шереметьево обоих задержали. Решается вопрос об их помещении в изолятор временного содержания.

Источник Mash сообщил, что полицейского сбила Toyota Camry, за рулем которой находился брат Хабиба Нурмагомедова Усман. По данным Telegram-канала, за иномаркой числится 21 штраф на общую сумму 29 800 рублей.

Сам Усман Нурмагомедов у себя в Instagram написал, что с ним все в порядке, и выложил фото из спортзала, пояснив, что он с друзьями находится там.