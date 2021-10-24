Брат Нурмагомедова в третий раз победил в Bellator
Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269
Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов на «ВТБ-Арене» на первом в России турнире Bellator 269 победил финского бойца Патрика Пиетилу. Встреча закончилась в первом раунде, когда россиянин применил удушающий прием. Это трети подряд бой, который выигрывает Нурмагомедов.
Как сообщило РИА «Спорт», на счету 23-летнего Усмана Нурмагомедова уже 14 побед, из них 12 — досрочные. Первый бой в промоушене он провел в апреле этого года.
Усман Нурмагомедов вышел на бой в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от коронавируса в июле 2020 года.
На пресс-конференции перед боем Нурмагомедов пренебрежительно высказался о будущем сопернике.
«Я дерусь у себя дома и заслуживаю более топового соперника, а они мне привели какого-то финна. Я уважаю его, но как бойцы мы с ним на разных уровнях, я это знаю», — заявил он.
На счету Патрика Пиетилы 12 побед и 8 поражений.
Ранее Хабиб Нурмагомедов в ответ на критику его шутки про избиение дагестанцами москвича в метро ответил, что не поддерживает больных людей, как и прочие здравомыслящие люди.