Борьба за российского туриста. Спрос на Турцию упал, но вырос интерес к Египту

Слухи о возможном закрытии Турции заставили россиян подумать над отдыхом в этой стране — число бронирований снизилось. Одновременно с этим ведутся разговоры о возобновлении чартерных рейсов из России в Египет. Туроператоры с нетерпением ждут прямого сообщения со знаменитыми египетскими курортами, ведь в этом случае россиян ждет бюджетный и удобный отдых.

На фоне слухов о возможном ограничении чартерных рейсов с Турцией из-за роста числа заболеваний ковидом россияне стали отказываться от поездок в эту страну. Туроператоры зафиксировали минимальные объемы бронирования на ближайшие несколько месяцев.

По данным газеты «Известия», Минтранс и некоторые крупные операторы не исключают отмену чартерных и нескольких грузопассажирских рейсов. А российским туристам, прибывшим из Турции, грозит 14-дневный карантин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, туристы стали меньше бронировать туры на май и лето. Однако пока что россияне не сдают купленные билеты, ведь в таком случае, согласно договорам, им придется нести определенные санкции.

Власти турецких курортов настроены позитивно и планируют взять вирус под контроль. Мэр Бодрума Ахмет Арас заявил, что в стране идет вакцинация закупленными препаратами, а турецкие ученые разрабатывают собственные вакцины. По его мнению, число новых случаев заражения начнет снижаться, поэтому нет причин для беспокойства.

В НИИ Роспотребнадзора заявили, что «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса завозятся, как правило, из Турции.

Альтернатива Турции

Еще в феврале Министерство гражданской авиации Египта заявляло о скором возобновлении чартерных рейсов из России. Однако точная дата запуска не называлась. Посол России в Египте Георгий Борисенко также рассказывал о намерениях Москвы вновь открыть чартерное сообщение с курортами в Египте.

По мнению специалистов, для открытия курортов нужно соблюсти несколько условий. Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова объяснила «360», что возобновление чартерных рейсов зависит от обеспечения безопасности российских туристов в аэропорту.

После трагедии на Синайском полуострове это единственный фактор, который может рассматриваться Наталья Осипова.

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин добавил, что для этого шага нужно подписать соглашения между двумя странами по вопросам безопасности и скорректировать по указу президента, который ограничивает полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В то же время Горин выразил мнение, что, несмотря на слухи о закрытии Турции, российские туристы не должны поддаваться панике и сдавать свои путевки. Путешественники таким образом просто потеряют свои деньги.

«Туркомпании могут сделать возврат в любой момент по фактически понесенным расходам. Но, как правило, на туриста наложат штрафные санкции от 20-100% от стоимости», — добавил эксперт.

По словам экспертов туротрасли, даже после отмены чартерных рейсов в 2015 году некоторые россияне все равно приезжали в полюбившиеся курортные города. Им только приходилось делать неудобную пересадку из Каира.

С возобновлением чартерных рейсов приток российских туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх опять станет большим. По словам генерального директора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна, Египет вновь понравится россиянам из-за бюджетной стоимости туров и относительной близости.

«Отдых в России, Турции, ОАЭ и на Мальдивах дорогой. Для россиян есть Занзибар и Танзания, но такое дальнее направление нравится не всем. Флот же большинства авиакомпаний как раз состоит из самолетов, которые долетят до Египта», — добавил Мурадян.

Доступные курорты

Хотя в мире до сих пор бушует пандемия, россиянам доступно несколько туристических направлений. Один из излюбленных курортов — ОАЭ — открыт для поездок, но туристам нужно соблюсти несколько условий. Им придется сдать ПЦР-тест перед вылетом в страну и по прилете, задекларировать состояние здоровья и даже установить приложение для отслеживания контактов. Для посещения эмирата Абу-Даби нужно будет пройти 10-дневный карантин.

Россияне могут слетать и на Кубу. На острове их ждут курорты Кайо-Гильермо и Кайо-Коко, но отправиться на экскурсию в Гавану не получится. За 72 часа до вылета и по прилете туристы обязаны сдать ПЦР-тест.

Туристам доступны и райские острова: Мальдивы и Сейшелы. Для въезда необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса, анализ должны провести не ранее чем за 96 часов до отбытия. А за день до прилета турист должен заполнить анкету о состоянии своего здоровья.

Для поездки на Сейшельские острова россияне должны сделать прививку от коронавируса, прождать две недели после второй дозы и сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. При этом туристам необходимо загрузить электронные копии справок на сайт Министерства здравоохранения, чтобы окончательно получить разрешение на въезд.