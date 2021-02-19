Египет хочет вернуть чартеры из России на свои курорты. Любителям бюджетного отдыха радоваться рано

Египет заявил о том, что между российскими городами и египетскими курортами возобновится чартерное авиасообщение. Однако российская сторона не подтвердила эту информацию.

Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что чартерные рейсы из России возобновятся в ближайшее время, написал ТАСС. Но точную дату в Египте не назвали: для этого нужны техническое согласование и организация логистики.

Однако ни в посольстве РФ в Каире, ни в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения не подтвердили это намерение. Опровергли возобновление чартеров и в Росавиации.

В целом в Каир можно добраться и сейчас. Речь идет именно о чартерных рейсах, которыми раньше туристы попадали на курорты. По мнению специалистов, их пока ждать рано. Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин объяснил «360», что перед открытием чартеров необходимо провести определенные процедуры.

Все авиакомпании в преддверии летней навигации запрашивают 28 марта допуски. Это технический документ, который действует в случае открытия той или иной страны или того или иного направления. Ключевой вопрос — это указ президента об открытии. Но у нас такого указа нет Дмитрий Горин.

Ранее посол России в Египте Георгий Борисенко заявлял, что Москва настроена возобновить чартерное сообщение с египетскими курортами. Он также рассказал об инспекционной поездке российской делегации, состоявшей из сотрудников Минтранса и экспертов в области безопасности, в Египет. Специалисты проверяли безопасность международных аэропортов в городах страны.

В 2015 году авиасообщение между Россией и Египтом прервали из-за авиакатастрофы над Синаем. Самолет компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение. ФСБ назвала инцидент терактом.

Через три года авиасообщение с Египтом возобновилось, но чартерные рейсы до сих пор недоступны россиянам.

«Сейчас чаще летят чартерными рейсами в Занзибар. Пока не будет чартеров в Египет, можно сказать, что страна закрыта», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Курорты, доступные для россиян

Несмотря на пандемию, для российского туриста уже доступно несколько зарубежных направлений. По информации агентства «Интерфакс», россияне могут улететь в крупные города и на курорты Турции: в Анкару, Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан. При въезде в страну россияне не обязаны сдавать тест на коронавирус и проходить карантин, но туристам придется заполнить в самолете анкету, чтобы власти знали о месте пребывания.

С сентября граждане РФ могут посещать и ОАЭ. Но в отличие от Турции правила в стране жестче и туристам придется сделать тест на коронавирус за 96 часов до перелета, оформить страховку, покрывающую лечение, и заполнить декларацию о состоянии здоровья в самолете. По прилете пассажир должен вновь сдать тест.

Россияне могут выбрать и экзотический маршрут — Танзанию, где туристам можно не сдавать тест на коронавирус. По прибытии пассажирам измеряют температуру и просят заполнить анкету.

Для туристов из России также открыты Мальдивы, где требуются справка об отсутствии коронавируса и онлайн-декларация о состоянии здоровья.

Другие райские острова, открытые для россиян, — это Сейшелы. Путешественникам нужно сделать прививку и за 72 часа до вылета получить отрицательный ПЦР-тест, сообщил РБК.