В НИИ Роспотребнадзора заявили о завозе опасных штаммов из Турции

Более заразные британский и южноафриканский штаммы коронавируса завозятся в Россию в основном из Турции. Об этом «Известиям» заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции в России стабилизировалось, «даже наметилась тенденция к снижению». Однако в любой момент может начаться рост числа заразившихся.

«Прежде всего опасны мутирующие штаммы. Сейчас все случаи мутировавшего коронавируса — британского и южноафриканского штаммов — завозятся в основном из Турции», — сказал специалист.

Горелов добавил, что в Турции в настоящее время в 3,5 раза больше заболевших, чем в начале пандемии. Поездки в другие страны также могут обернуться встречей с новыми разновидностями вируса.

Поэтому Роспотребнадзор рекомендует тем, тем, кто собрался в отпуск, не выезжать за пределы страны. А на отдыхе соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах России запретить чартеры в Турцию с 12 апреля из-за роста числа случаев COVID-19 в республике.