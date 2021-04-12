Власти Турции запланировали взять коронавирус под контроль до старта туристического сезона

Турция планирует взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая. В это время в стране начинается туристический сезон. Об этом заявил мэр Бодрума Ахмет Арас в разговоре с РИА «Новости».

«Сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки того, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая», — сообщил он.

Арас отметил, что гостей отелей, ресторанов и кафе будут обслуживать привитые сотрудники. Мэр Бодрума убежден, что туристам не стоит беспокоиться по поводу Турции.

В четверг, 8 апреля, суточный прирост в стране побил рекорд — 55 941 человек, у которых нашли коронавирус. В последующие дни статистика не улучшалась — более 52 тысяч в день.

Рост числа заражений был зафиксирован в конце марта. Президент Турции ввел в 58 из 81 турецких провинций комендантский час по выходным. Людям нельзя выходить на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника. Во время священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля по 12 мая будут закрыты все кафе и рестораны, они будут работать только на вынос.

У мэра Бодрума Ахмета Араса несколько дней назад из-за коронавируса умер брат, о чем он написал в Instagram.