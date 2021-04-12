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    12 апреля 2021, 08:16

    Власти Турции запланировали взять коронавирус под контроль до старта туристического сезона

    Екатерина Шамина

    Турция планирует взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая. В это время в стране начинается туристический сезон. Об этом заявил мэр Бодрума Ахмет Арас в разговоре с РИА «Новости».

    Власти Турции запланировали взять коронавирус под контроль до старта туристического сезона

    «Сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки того, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая», — сообщил он.

    Арас отметил, что гостей отелей, ресторанов и кафе будут обслуживать привитые сотрудники. Мэр Бодрума убежден, что туристам не стоит беспокоиться по поводу Турции.

    В четверг, 8 апреля, суточный прирост в стране побил рекорд — 55 941 человек, у которых нашли коронавирус. В последующие дни статистика не улучшалась — более 52 тысяч в день.

    Рост числа заражений был зафиксирован в конце марта. Президент Турции ввел в 58 из 81 турецких провинций комендантский час по выходным. Людям нельзя выходить на улицу с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника. Во время священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля по 12 мая будут закрыты все кафе и рестораны, они будут работать только на вынос.

    У мэра Бодрума Ахмета Араса несколько дней назад из-за коронавируса умер брат, о чем он написал в Instagram.