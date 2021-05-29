NI сообщил о готовности США вступить в войну за Арктику

Арктический регион привлекает множество стран. Глобальное потепление привело к таянию ледников и появлению новых морских путей. Кроме потенциальной экономической выгоды эта территория интересна и как стратегический плацдарм. Свой интерес к региону проявили США, которые не скрывают готовности к войне за него. Об этом говорится в статье американского журнала National Interest.

Автор материала отметил, что Пентагон внес коррективы в план арктической военной стратегии. Накануне подразделения корпуса морской пехоты вместе с норвежской бригадой «Север» провели боевые учения в Арктике под названием Exercise Reindeer II.

В ходе маневров они отработали совместную тактику ведения боевых действий в полевых условиях и проверили оперативную совместимость.

Командир третьего батальона шестого полка морской пехоты подполковник Райан Гординье сообщил, что по итогам учения моряки научились выживать и сражаться в условиях арктической зимы.

На ближайшее время запланированы еще одни масштабные учения с участием тысячи американских моряков и морских пехотинцев.

«Американо-норвежский арктический боевой альянс может иметь большое значение для противостояния с Россией. Москва не только обладает большим количеством ледоколов, но и развивает Северный морской путь», — утверждает автор.

«Царьград» напомнил, что в Арктике присутствует большое количество российских военных баз, где регулярно проходят учения. Не исключено, что США увеличили свою активность в регионе, чтобы уравновесить стратегическое влияние.

Вести боевые столкновения рядом с белыми медведями участники конфликта не будут. Но усиление своих сил и подготовку к войне в Арктике США не скрывают. Изначально американцы планировали усилить активность в регионе к 2030 году, но таяние льдов внесло коррективы в эти планы.