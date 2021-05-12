Казанский стрелок признал вину и заявил, что у него нет тяжких заболеваний

Казанский стрелок в суде заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Ранее в СК сообщили, что у него диагностировали болезнь головного мозга. Галявиев также признался в преступлении, заявил следователь в суде.

Следствие не стало раскрывать диагноз обвиняемого в массовом убийстве, сославшись на медицинскую тайну. Галявиев выразил уверенность в справедливости и обоснованности своих действий и сказал, что не против заключения под стражу. По данным следствия, в школе он выстрелил из ружья не менее 17 раз.

Сейчас суд в Казани решает вопрос о мере пресечения для стрелка, который утром 11 мая устроил бойню в школе №17. Жертвами нападения стали девять человек: семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Девятерых пострадавших 12 мая перевезли на самолете МЧС на лечение в Москву.

19-летний Ильназ Галявиев провел в гимназии восемь минут, после чего сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Сразу после задержания на допросе он признался в ненависти ко всем людям. В Следственном комитете рассказали, что в прошлом году у казанского стрелка выявили болезнь головного мозга, и добавили, что сейчас обвиняемый находится в неадекватном состоянии.