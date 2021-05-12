Болезнь мозга и результаты обыска. Что мы узнали о жизни казанского стрелка спустя сутки

Почти 450 охотничьих патронов, компоненты для изготовления взрывчатки, бутылку с настойкой «Мухомор» и Коран обнаружили следователи в квартире казанского стрелка Ильназа Галявиева. Помимо его внезапного увлечения религией, выяснилось, что подросток имеет заболевание головного мозга.

Отдельно от родителей Ильназ начал жить после того, как ему исполнилось 18 лет. До этого семья не попадала в поле зрения социальных служб. Казалось, что все благополучно.

«Однако после затяжного конфликта с родителями он ушел из дома. Стал жить в отдельной квартире», — рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Болезнь мозга

В школе и колледже его характеризовали нейтрально-положительно. Он был вежливый, тихий и спокойный. По данным СК РФ, изменения в поведении стали проявляться в начале этого года. Близкие рассказали, что подросток стал более агрессивным и вспыльчивым.

Следователи выяснили, что на учете у психиатра и нарколога юноша не состоял. Но, как оказалось, ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. По данным Telegram-канала Life Shot, Галявиев страдает энцефалопатией. Она приводит к поражению тканей головного мозга и нарушению его функций.

Сейчас стрелок по-прежнему находится в неадекватном состоянии. Это мешает проведению с ним каких-либо следственных действий. Галявиеву предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, после которой станет понятно, насколько он адекватен.

Что нашли в квартире Галявиева

Если при работе с самим стрелком пока возникают трудности, то обыски в его доме уже прошли. Хотя перед уходом в школу Галявиев облил дверь селитрой и поджег ее. Но пламя не успело разгореться и распространиться дальше.

По данным Теlеgrаm-канала Baza, внутри правоохранители нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства: порошкообразные вещества, алюминиевую пудру, шурупы и гайки, которые он, вероятно, хотел использовать как поражающие элементы. Также в квартире обнаружили 445 охотничьих патронов, нож и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор».

Несмотря на то, что знакомые и родственники стрелка не говорили об увлечении религией, следователи обнаружили в его жилище Коран и видеозаписи, о характере которых ничего не сообщается.

Сегодня СК планирует предъявить стрелку обвинение по статье об убийстве двух и более людей. Максимальное наказание по ней составляет пожизненное лишение свободы. Также следователи намерены попросить суд об аресте Галявиева.