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    12 мая 2021, 17:53

    Болезнь мозга и результаты обыска. Что мы узнали о жизни казанского стрелка спустя сутки

    Ольга Назаркина

    Почти 450 охотничьих патронов, компоненты для изготовления взрывчатки, бутылку с настойкой «Мухомор» и Коран обнаружили следователи в квартире казанского стрелка Ильназа Галявиева. Помимо его внезапного увлечения религией, выяснилось, что подросток имеет заболевание головного мозга.

    Болезнь мозга и результаты обыска. Что мы узнали о жизни казанского стрелка спустя сутки

    Отдельно от родителей Ильназ начал жить после того, как ему исполнилось 18 лет. До этого семья не попадала в поле зрения социальных служб. Казалось, что все благополучно.

    «Однако после затяжного конфликта с родителями он ушел из дома. Стал жить в отдельной квартире», — рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

    Болезнь мозга

    В школе и колледже его характеризовали нейтрально-положительно. Он был вежливый, тихий и спокойный. По данным СК РФ, изменения в поведении стали проявляться в начале этого года. Близкие рассказали, что подросток стал более агрессивным и вспыльчивым.

    Следователи выяснили, что на учете у психиатра и нарколога юноша не состоял. Но, как оказалось, ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. По данным Telegram-канала Life Shot, Галявиев страдает энцефалопатией. Она приводит к поражению тканей головного мозга и нарушению его функций.

    Сейчас стрелок по-прежнему находится в неадекватном состоянии. Это мешает проведению с ним каких-либо следственных действий. Галявиеву предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, после которой станет понятно, насколько он адекватен.

    Что нашли в квартире Галявиева

    Если при работе с самим стрелком пока возникают трудности, то обыски в его доме уже прошли. Хотя перед уходом в школу Галявиев облил дверь селитрой и поджег ее. Но пламя не успело разгореться и распространиться дальше.

    По данным Теlеgrаm-канала Baza, внутри правоохранители нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства: порошкообразные вещества, алюминиевую пудру, шурупы и гайки, которые он, вероятно, хотел использовать как поражающие элементы. Также в квартире обнаружили 445 охотничьих патронов, нож и бутылку с настойкой лекарства «Мухомор».

    Несмотря на то, что знакомые и родственники стрелка не говорили об увлечении религией, следователи обнаружили в его жилище Коран и видеозаписи, о характере которых ничего не сообщается.

    Сегодня СК планирует предъявить стрелку обвинение по статье об убийстве двух и более людей. Максимальное наказание по ней составляет пожизненное лишение свободы. Также следователи намерены попросить суд об аресте Галявиева.