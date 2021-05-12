Галявиева увезли из зала суда. Видео

Арестованного жителя Казани Ильназа Галявиева увезли из зала суда, сообщило РИА «Новости». В Telegram-канале агентства было опубликовано видео с места событий.

Галявиева увезли в сопровождении трех машин полиции.

Ильназ Галявиев во вторник, 11 мая, устроил стрельбу в казанской школе № 175. Жертвами стали семеро учеников и два взрослых человека. Пострадали 23 человека, среди них дети. После расправы молодой человек сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Сегодня Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте стрелка. До 11 июля 2021 года Галявиев останется в следственном изоляторе. Сам обвиняемый и его защитник против удовлетворения требования обвинения не возражали.