Звезды часто забывают, что они не слишком-то отличаются от обычных людей, особенно перед лицом закона. Поэтому легко могут позволить себе эпатажные выходки, сильно удивляясь потом, что их реакция не вызвала умиления ни у публики, ни у полиции. Одним из излюбленных мест для скандалов был и остается аэропорт. Вспомним знаменитостей, которые успели там отличиться.

Алишер Моргенштерн в бизнес-зале казанского международного аэропорта имени Габдуллы Тукая покурил кальян и поделился этим событием на своей странице в соцсетях, отметив, что Казань его удивляет с каждым днем. Рэпер вместе со стендап-комиком Нурланом Сабуровым, выступая на частном мероприятии, побывал в столице Татарстана.

Курение на территории воздушной гавани строго запрещено. Пресс-служба аэропорта уже дала комментарий об инциденте. Они заверили, что видео популярный молодежный исполнитель снимал в помещении, арендованном сторонней организацией. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Моргенштерн не единственная звезда, которая игнорировала запреты в аэропорте. В списке Михаил Ефремов, Виктория Боня, Александр Панкратов-Черный, рэпер Lil Pump и другие знаменитости. «360» собрал подборку самых громких звездных скандалистов.

Забытые маски и пьянство

В прошлом году экс-участницу «Дома-2» Викторию Боню задержали в парижском аэропорту. Светская львица сняла маску, ношение которой в помещении было обязательным. Хотя Боня пыталась оправдаться тем, что она лишь пила воду, французские полицейские все равно на нее накричали и отвезли в участок.

Михаил Ефремов в начале марта 2020 года явился в аэропорт петербургского Пулково настолько нетрезвым, что артиста отказались пускать на борт. Самолет улетел в Ригу без Ефремова, на которого оформили протокол об административном правонарушении и отпустили домой. Позже жена артиста отметила, что это был розыгрыш, который не поняли.

А вот Александр Панкратов‐Черный до самолета все-таки добрался, но артиста почти тут же высадили из-за сильного опьянения и скандала с персоналом. Позже актер назвал все произошедшее провокацией, а молодого стюарда обвинил в неуважении и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Вывели из воздушного судна и актрису Лидию Вележеву. Сама она призналась, что лишь запила снотворное бокалом вина и отказалась пристегиваться и поднимать спинку кресла перед взлетом из Москвы в Тель-Авив. Но полицейские квалифицировали поведение актрисы как дебош, отложили рейс и вывели пассажирку.

А вот Дмитрий Дюжев пострадал в аэропорту от соотечественников: те не захотели без очереди пропускать киноартиста к стойке регистрации. В результате он пожаловался телевизионщикам на хамство зрителей, которые не различают пассажиров бизнес- и экономкласса. А главное, без пиетета относятся к звездам российского кино.

За рубежом не лучше

Линдси Лохан явилась в аэропорт и выяснила, что на рейс из Тампы в Лос-Анджелес нет билетов в первый класс. Осознание того, что заветных билетов не получить, привело голливудскую красотку в бешенство. Актриса устроила скандал и начала угрожать покончить с собой прямо в аэропорту, рассказал Glamour.

Британская топ-модель Кейт Мосс тоже устроила пышный скандал в аэропорту турецкого города Бодрум. Сильно выпившая дама желала без билета попасть на авиарейс до Лондона. Модель не просто ругалась, но даже попыталась ввязаться в драку с работниками аэропорта. Закончилось все тем, что скандалистке отвели лучшие места на борту, сообщил сайт РБК.

А вот с рэпером Lil Pump церемониться не стали и запретили летать на самолетах компании JetBlue. Во время перелета из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес молодого человека попросили надеть защитную маску, но тот отказался, обругал экипаж и начал демонстративно чихать на борту самолета, написало издание USA Today.

Звезда «Шестого чувства» Хэйли Джоэл Осмент вырос и тоже научился отменно скандалить. Актер опоздал на свой рейс, и его внесли в лист ожидания. Но и на следующем рейсе мест не было. Осмент впал в ярость и начал орать на сотрудников аэропорта, спрашивая, понимают ли они, кто он такой. Вместо ответа была вызвана полиция, рассказал сайт Popcornnews.ru.