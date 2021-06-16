Моргенштерн проигнорировал запрет и покурил кальян в казанском аэропорту

Рэпер Моргенштерн покурил кальян в бизнес-зале казанского аэропорта. Этого делать там категорически нельзя. Но после публикации видео в Instаgrаm артиста руководство аэропорта организовало проверку.

«Да, ****, кальян курю в бизнес-зале, в аэропорту. Казань, удивляешь с каждым днем», — сказал певец.

В пресс-службе аэропорта заявили, что на кадрах видно помещение, арендованное сторонней организацией. Тем не менее аэропорт инициировал проверку по данному факту, передал сайт «Подъем». В Казани Моргенштерн вместе со стендап-комиком Нурланом Сабуровым выступил на частном мероприятии.

Недавно прошла церемония вручения премии «Муз ТВ». На ней Моргенштерн устроил скандал. Он разозлился после того, как тарелка «Лучший исполнитель» улетела Артуру Пирожкову. В результате певец устроил музыкальный суд. Он попросил вывести на экран результаты голосования, обвинив организаторов в фальсификации. Александр Ревва в этом году был еще и ведущим премии. После своей яркой речи певец пошел обратно в зал.