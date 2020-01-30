«Биг Мак» со вкусом 90-х отменили

Первый в России «Макдональдс» открылся в Москве 30 лет назад. Тогда на Пушкинской площади выстроилась огромная толпа. Сеть хотела повторить это в юбилей 31 января, но не смогла — отменила акцию под предлогом коронавируса.

«Макдональдс» запланировал на 31 января акцию, возвращающую в 90-е: «Биг Мак» — три рубля, «Хеппи Мил» — 30 рублей. Люди уже приготовились к давке перед входом, к огромным очередям и войне за дешевые бургеры, но за день все отменили. Объяснили, что не надо создавать условия для коронавируса. Так что придется вспомнить об очередях 30-летней давности.

Фастфуд в СССР

Люди перед открытием ресторана на Пушкинской площади. Источник фото: РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Первый в России и СССР «Макдональдс» открылся на Пушкинской площади в Москве 30 лет назад — 31 января 1990 года. Здание возвели на месте кафе «Лира» — очень популярного места у молодежи в 70-е годы. Там была достаточно дешевая еда и, что самое главное, большой ассортимент в баре: пунш, коктейли «Привет», «Таран», крюшон «Коньячный».

Для советских людей заграничный фастфуд стал настоящим окном в западный мир, и в первые месяцы ресторан посещали толпы народа. Но первый день москвичи того времени запомнили на всю жизнь, ведь в таких очередях они еще не стояли. 31 января к дверям первого в России «Макдональдса» пришли 30 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости в первый день открытия для сети по всему миру. (Возможно, тот случай повлиял на отношение жителей столицы к очередям, ведь на днях люди потратили часы времени на ожидание перед стенами Кремля, чтобы попасть на выставку Сальвадора Дали в «Манеже». Оказалось, что это было не самое умное решение.)

Идея создать в СССР «Макдональдс» назрела у правительства еще в 1988 году. Тогда и начались переговоры между главным Управлением общественного питания Мосгорисполкома и канадским представительством сети. Как только соглашение о создании совместного предприятия «Москва — Макдональдс» подписали, в газете «Московский комсомолец» появилось объявление о наборе персонала — нужно было заполнить анкету, приложить фотографию, отправить работодателю и ждать. Желающих работать в ресторане было 25 тысяч человек. В основном — студенты, которым пообещали высокие зарплаты (до двух рублей в час) и удобный график, чтобы можно было совмещать с учебой.

Очередь первых посетителей. Источник фото: РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Четыре года заведение оставалось единственным «Макдональдсом» в России. Второй ресторан появился в Мытищах в 1994 году. Первый «МакАвто» открылся в 1996 году, тоже в Москве. Спустя шесть лет по всей России работало 50 предприятий «Макдональдса». Однако до Мурманска фастфуд дошел только в 2013-м.

В 2020 году в России работает почти 700 ресторанов, из которых 126 в Москве и 71 в Петербурге. Для россиян «Макдональдс» уже не что-то особенное, а просто местечко, где можно перекусить и бесплатно сходить в туалет. Но в день открытия в 1990 году начало работы иностранной компании отмечали в торжественной обстановке, с официальными речами и разрезанием красной ленты.

Источник фото: РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Первый российский ресторан на 90-й год был самым большим в мире, а в 2008 году точка на Пушкинской площади стала самой посещаемой среди всех 30 тысяч заведений сети во всех странах. За 12 месяцев 2008 года он обслужил почти три миллиона посетителей.

А еще раньше на верандах ресторанов можно было курить.

Такого вы точно не ожидаете. В первый российский «Макдональдс» в 1990 году заявился Джейсон Стэйтем.

У «Макдональдса» не всегда все шло гладко. В августе 2014 года московский Роспотребнадзор распорядился временно закрыть четыре ресторана, в том числе на Пушкинской площади. Из-за этого предприятия оставались закрыты несколько месяцев, но потом все же восстановили работу.

Праздника не будет

В честь 30-летия в России «Макдональдс» решил устроить акцию, которая могла бы помочь установить новый рекорд по количеству посетителей за сутки. Компания была готова продавать «Биг Мак» за три рубля и «Хеппи Мил» за 30 рублей — прямо как в 90-х (только без убийств и бандитов…хотя не факт, учитывая цены). Если три рубля для советского человека со средней зарплатой в 150 — ощутимая потеря, то для современной столицы это не деньги.

Сначала с акцией все было в порядке — ее анонс в СМИ появился еще 28 января. При этом первоисточник, то есть сам «Макдональдс», удалил запись со своего сайта.

Спустя два дня, утром 30-го числа, на сайте «Макдональдса» сообщили, что акции и скидок не будет. И причина отмены торжественных мероприятий с полезными «подарками» для москвичей — коронавирус.

«Накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, и рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции», — говорится на сайте сети ресторанов.

Как только пользователи узнали, что «Макдональдс» дешевыми бургерами приманивает на Пушкинскую площадь всю Москву, они испугались. И не только очередей, как в 90-х, но и возможных последствий «голодной агрессии». Люди не отрицали, что перед рестораном может возникнуть давка, а улицы перекроют.

Некоторые посчитали, что больную тему используют как предлог. Китайская зараза распространилась на несколько стран и убила 170 человек. Но Россию заболевание не затронуло.

Другие заявили, что рекламщики «Макдональдса» плохо продумали план. По мнению пользователей, кассы ресторанов должны принимать советские рубли, а не российские.

«Макдональдс» отменил празднование дня рождения 31 января, но пообещал придумать альтернативу.