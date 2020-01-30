Китайский коронавирус снова миновал Россию. Как выявляют больных?

Хотя в России не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в Роспотребнадзоре внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в стране. Особое внимание уделяется людям, недавно прилетевшим из Китая.

За время мониторинга ОРВИ обнаружили у 184 россиян. Из них у 30 больных обнаружили респираторную инфекцию (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 23 — грипп А, у десяти — грипп В, еще у десяти — микстинфекцию, у семи — парагрипп. Также зафиксированы два случая сезонной коронавирусной инфекции.

Для препятствования коронавирусу пассажиров, прилетевших в Россию, перед выходом из самолета проверяют с помощью тепловизора. Особенное внимание сейчас уделяют приехавшим из Китая. Если у них появляются признаки ОРВИ, их госпитализируют и закрывают на карантин.

Для врачей подготовлен алгоритм действий в случае, если у больного подозревают коронавирус. Медики должны взять у пациента все необходимые анализы и направить их на исследование. Для обнаружения коронавируса у врачей появились специальные тест-системы.

Также Роспотребнадзор продолжает тесно работать с китайскими коллегами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ведомство вместе с Ростуризмом рекомендовало российским туристам пока не ездить в Китай. Роспотребнадзор следит за тем, чтобы отказавшимся от поездок в КНР возвращали деньги за билеты или туры.

Тем временем в Китае всеми способами борются с распространением коронавируса. В Пекине решили отменить все свадебные и похоронные церемонии, чтобы избежать нахождения большого количества людей в одном месте. Новый коронавирус 2019-nCoV появился в конце декабря в китайском Ухане. От него умерли 170 человек, еще более 7700 заболели.