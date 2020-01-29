Москвичи часами стоят в очереди в «Манеж», чтобы посмотреть на Дали. И это страшная глупость

В московском «Манеже» стартовала выставка Сальвадора Дали — огромная очередь собралась за несколько часов до открытия. Дали — признанный гений мирового искусства, спорить с этим странно и глупо. Но вот стоит ли часами мерзнуть перед стенами Кремля, чтобы попасть на новую выставку — большой вопрос. Быть или не быть в очереди на испанского художника в Москве, размышляет колумнист «360».

За 84 года жизни Сальвадор Дали успел создать более полутора тысяч работ — картин, скульптур, эскизов и книг. Его наследие выставляется по всему миру, его образ пользуется популярностью в кинематографе и даже современном театре.

Дали, безусловно, был и остается эпатажной и очень интересной фигурой. Все-таки он — загадочный основоположник сюрреализма в изобразительном искусстве. Его слоны на жирафьих ногах и растекающиеся циферблаты до сих пор привлекают не только искусствоведов, но и простых зрителей. Но стоит ли отдавать 700 рублей за выставку в «Манеже»?

Конвейер «гениальных» работ

Сложно осудить людей, которые пришли к «Манежу» за несколько часов до открытия и стояли на морозе, чтобы вживую увидеть шедевры испанского художника. Каждый из них, может быть, идет в «Манеж» совсем не для того, чтобы отметиться и выложить в соцсети модную фотографию, которая наглядно продемонстрирует тягу к прекрасному и причастность к культурным событиям столицы.

Между тем критикуют Дали очень охотно, да и есть за что — в конце жизни художник почти перестал писать, но все новые картины продолжали появляться. Но об этом вряд ли станут рассказывать на дорогостоящей выставке в «Манеже», где место проведения, кажется, сказывается на цене билетов значительно сильнее, чем гениальное имя.

Всего полгода назад по России проехала выставка того же Дали «Сюрреализм — это Я». Посетители были так удивлены дешевым билетам, что готовы были усомниться в подлинности работ, которые к ним привезли. Тогда и обнаружилось, что в мире искусства Дали давно известен как человек, который к концу жизни просто «ставил подписи» и тиражировал гениальные — из-за имени автора — работы вместо того, чтобы писать их.

«В этом нет ничего удивительного, потому что в последние годы жизни Дали, строго говоря, ставил подписи, а потом даже подписи не ставил. Это как печатный станок денег. Расплодилось какое-то невероятное количество работ. После его смерти появлялись его работы еще какое-то время», — объяснял тогда «360» искусствовед Александр Евангели.

Очередь перед «Манежем» в будний день, когда билеты стоят на 100-150 рублей дешевле, оказалась настолько большой, что в интернете начали рождаться шутки — вспомнили выставку Серова в Москве в 2016-м, когда люди так хотели попасть в Новую Третьяковку, что даже сломали дверь.

А ведь самые известные картины Серова, которыми в том числе завлекали на выставку, «Девочка с персиками» и «Похищение Европы», на постоянной основе находятся в Третьяковской галерее! Да и большая часть остальных картин автора также остается в русских музеях, но пока о них не говорят из каждого утюга, толпы перед входом почему-то не выстраиваются.

Вместо «Манежа»

Тем временем в Москве и ближайшем Подмосковье находится огромное количество шедевров русской и мировой живописи. Один из ярких примеров — выставка Марка Шагала, которая работает в истринском «Новом Иерусалиме».

Огромная и чрезвычайно яркая коллекция картин одного из самых известных авангардистов ХХ века находится всего в часе езды от Москвы. Конечно, Дали и Шагал друг другу не мешают — посетить можно обе выставки и остаться в выигрыше. Но километровые очереди из хипстеров, скорее, выстроятся в модном местечке недалеко от Кремля. И будут неправы.

Выставка работ Марка Шагала в музее «Новый Иерусалим»

Но и на Шагале и «Новом Иерусалиме» возможности полюбоваться стоящими произведениями искусства не заканчиваются. Например, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике скоро закончится выставка шестидесятника и символиста Станислава Гончарова, чьи картины пользуются большой популярностью за рубежом.

Причем такие музеи, в которых хранятся картины русских всемирно известных художников, есть практически в каждом относительно большом российском городе. В Нижнем Новгороде, например, выставляются Брюллов и Венецианов, в Астрахани — Кандинский и Кустодиев, в Самаре — Малевич, в Улан-Удэ — Куинджи, в Череповце — Верещагин… И все — без очередей.