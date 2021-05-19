Беженка в необычном платье. Manizha собрала все, чтобы понравиться иноСМИ

Мanizha прошла в финал Евровидения. Ее выступление в первом полуфинале оценили не только россияне, но и западная публика. ИноСМИ запомнилось ее яркое платье, народный фолк с примесью рэпа и феминистическая повестка в тексте.

Внимание на платье

Немецкая газета Bild написала, что Manizha вызвала большой ажиотаж среди зрителей Евровидения. Она привлекла людей своим гигантским платьем, а еще «удивила жестким рэпом и четкими заявлениями о правах женщин».

Авторы статьи сделали акцент на том, что певица родом из Таджикистана и активно борется за права женщин и ЛГБТ. Там же подчеркнули, что эта позиция Manizha устраивает далеко не всех в России.

«Перед выступлением ее оскорбляли в соцсетях, певице даже пришлось вытерпеть угрозы расправы. Но это не отбило у нее желания выступать, и она была хорошо принята публикой», — написала газета Bild.

Британская газета Radio Times тоже решила написать про запоминающееся платье исполнительницы.

«Ну, вы знаете, что Евровидение-2021 началось, когда на сцену выходит дама в большом ярком механическом платье, а затем начинает читать рэп», — гласило начало статьи.

Дальше авторы объясняют, что речь идет о Manizha, представляющей Россию на конкурсе. Британцам так понравилось платье на колесах и запоминающийся выход, что они выразили сожаление по поводу того, что певица не открывала конкурс.

Многие сравнили платье с красочным далеком. Это такие мутанты из популярного британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

Несмотря на то, что наряд российской певицы привлек к себе большое внимание, про саму песню тоже никто не забыл. Radio Times назвали песню чем-то вроде феерии и похвалили за отличный посыл.

Платье сшито из кусков ткани со всех регионов России. Какая воодушевляющая работа! Женская сила!

Еще про Manizha написали на сайте УВКБ ООН. Как оказалось, в этом году на сцене Евровидения выступят три исполнителя из числа беженцев. Помимо российской исполнительницы, это артисты из Швеции и Нидерландов.

«Она надеется вдохновить других беженцев и напомнить миру, что, если ему представится шанс, каждый сможет внести свой вклад в жизнь общества благодаря своим талантам, навыкам и силе человеческого духа», — так описали Manizha.

Британская газета Express тоже не смогла пройти мимо необычного наряда Манижи Сангин, о чем и написали целую статью. В материале приводятся примеры разных твитов, где зрители выражают свое восхищение. Один пользователь написал, что готов отдать победу России за один только трюк с платьем. Другой был просто в шоке от происходящего.

Это здорово, что #Manizha поет на русском языке, но это также означает, что многие не могут понять политический масштаб #Eurovision действа. Итак, вот четыре важных феминистских послания песни Russian Woman

«Россия на Евровидении. У нее была дверь в платье? Русский рэп? Русская традиционная песня? Что происходит? Хотя посыл супер», — написал еще один пользователь.

А несколько человек ожидали, что из-под платья вылезут маленькие человечки. А когда этого не произошло, расстроились.

Австралийский ABC описал выступление Manizhа как «энергичный номер с элементами хип-хопа и традиционными звуками». В статье также оценили видеоряд на фоне, состоящий сначала из иконографии, а затем из поющих вместе с Manizha русских женщин.

Всем нужно знать… Это Манижа! #Eurovision

Довольно объемный материал российской исполнительнице посвятил португальский портал Delas. В статье акцентировали внимание на том, что Manizha столкнулась с большой критикой и осуждением за свою песню. Многим не понравился «феминистский манифест». По мнению авторов статьи, российская певица на сцену вышла ради «женщин, сексуальных меньшинств и беженцев».

«Певица и активистка из Центральной Азии вышла на сцену Европы с феминистской темой, бросающей вызов российскому консерватизму в отношении женщин. Безошибочное послание в стиле рэп-бит, смешанное с народными нотами», — так сайт описал выступление.

Авторы обратили внимание на то, что певица столкнулась с критикой не только со стороны мужчин. Женщины обвинили ее в «оскорблении и унижении русских женщин» и разжигании «ненависти к мужчинам, подрывающей основы традиционного образа жизни».

Впрочем, сам автор статьи такой точки зрения не придерживается и о певице пишет в исключительно положительном ключе.

Российская пресса

Российские критики тоже оценили вчерашнее выступление певицы. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал «360», что Manizha входила в число его фаворитов и она здорово выступила, а также смогла справиться с волнением. При этом он отметил, что, хотя она выступила уверенно и была тепло принята аудиторией, это никак не сказалось на шансах певицы одержать победу на конкурсе. В этом году на Евровидении довольно много сильных участников.

«Под давлением того хейта, который испытывала Manizha, выход в финал — это уже маленькая победа. Она не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом. Так и должен поступать настоящий профессионал», — сказал эксперт.

Участница Евровидения 2018 года Юлия Самойлова тоже похвалила певицу в беседе с газетой «Известия». Она отметила, что Manizha «зажгла на сцене», и предрекла ей место в первой десятке.

Представительницу от России похвалил и главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Он оценил постановку номера, назвав его оригинальным и приятно отличающимся на фоне других.

Поэт и автор восьми песен для Евровидения в разные годы Карен Кавелерян заявил газете «Известия», что песня Manizha — это перформанс и политическая декларация. Он также добавил, что из-за того, что песня звучит на русском, многие ее не поймут, а значит, не стоит ждать высокого места в финале.