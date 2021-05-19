Музыкальный критик назвал выступление Manizha на Евровидении на фоне хейта победой

Первый полуфинал Евровидения показал, что зрители соскучились по этому шоу и очень тепло поддерживали всех участников. Представительница России Manizha успешно выступила на конкурсе, заявил «360» музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Все мои личные фавориты прошли в финал. Конечно, в их число входит и наша Manizha — здорово выступила, было видно, что она в хорошем настроении, сумела справиться с волнением», — сказал Бабичев.

С какого места Manizha вышла в финал, будет известно только в воскресенье. Но сейчас главное, что эта микроцель достигнута, можно немного успокоиться и прийти в себя.

«Но главное — не расслабляться, потому что вся основная борьба впереди», — отметил он.

Несмотря на то, что Manizha уверенно выступила и была тепло принята аудиторией, это никак не сказалось на шансах певицы одержать победу на конкурсе, по мнению критика. Бабичев отметил, что в этом году на Евровидении достаточное количество сильных участников и ярких выступлений.

«Под давлением того хейта, который испытывала Manizha, выход в финал — это уже маленькая победа. Она не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом. Так и должен поступать настоящий профессионал», — сказал эксперт.

На победу претендуют около пяти-шести исполнителей, что делает конкурс только интереснее. По словам Бабичева, сейчас лидирует Италия, также после первого полуфинала очень подтянулась Украина, которой букмекеры уже сейчас прочат четвертое место.

«Лично я, кроме Manizha, отдавал предпочтение в первом полуфинале Мальте. Как мне кажется, она вполне достойна, тем более что она уже одерживала победу на детском конкурсе», — сказал Бабичев.

Критик не исключил, что может появиться и какая-то темная лошадка, которая пока не числилась в фаворитах, но еще ярко проявит себя. Например, певица Senhit из Сан-Марино, которая записала песню совместно с американским рэпером Flo Rida. На репетициях его не было, но он может появиться на сцене во втором полуфинале, так как накануне рэпер все-таки прилетел в Роттердам. Бабичев также отметил Исландию, которая и в прошлом году претендовала на победу, и в этом году в числе фаворитов.

Финал в любом случае будет очень интересным, сказал Бабичев. Он настоятельно посоветовал всем зрителям включить телевизоры в субботу, чтобы посмотреть шоу.