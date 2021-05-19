Манижа рассказала, что ее обидело больше всего

Певица Манижа, представлявшая на Евровидении-2021 России и вышедшая в финал, рассказала, что больше всего ее расстроило неверие сограждан в то, что она сможет выйти в финал конкурса с песней на русском языке. Она призналась, что прошедшие два месяца ее истощили.

Об этом исполнительница рассказала на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-странице песенного состязания.

«Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», — рассказала Манижа.

Она напомнила, что в прошлом группа t.A.T.u. прошла в финал этого конкурса, исполнив композицию на русском языке. Певица подчеркнула, что горда ем, что она русская женщина, которая поет на русском языке.

«Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», — добавила Манижа.

Уже известно, что исполнительница в финале выступит в первой половине шоу.

Выступление Манижи очень понравилось зрителям. Они признались, что после ее песни немного влюбились в Россию, и назвали певицу иконой.