«Новая матрешка» порвала Евровидение. Европейцев покорило платье-дом и фемповестка выступления Манижи

Выступление певицы Manizha на Евровидении было одним из самых необычных. Она не только появилась из гигантского платья, но и спела жесткий рэп о правах женщин, написала немецкая газета Bild. Пользователи сравнивают российскую конкурсантку с Леди Гагой.

«Окей, Россия выиграла сегодняшний вечер выступлением на Евровидении», — написал AndreAppelbohm.

«Я немного влюбилась. Россия. Евровидение», — сообщила herzchenbrille.

«Только мне это кажется похожим на Леди Гагу?» — спросила Dorimukyatcha.

«Привет Маниже, потому что сейчас миллионы маленьких девочек не только в такой большой стране, как Россия, но и по всему миру, становятся свидетелями этого очень важного послания. Будьте готовы к переменам, потому что вы и естьперемены!».

«Манижа говорит, что гордится тем, что поет на русском языке и выводит этот язык на международную арену».

«Вы только посмотрите, как она счастлива, она даже упала».

«Манижа новая матрешка».

Не обошлось без политики

«Выступая за многокультурную, ЛГБТ-Россию, ломая патриархальные традиции и ставя на сцену феминистскую историю искусства… Россия Манижи не принадлежит ее правительству», — считает пользователь.

«Представитель России в этом году Манижа — икона. Она выступала против домашнего насилия, ксенофобии и выступает за ЛГБТ-сообщество и бодипозитив. Ее песня — феминистская песня в поддержку русских женщин. Она заслуживает твоего голоса!».

Представительница России вышла в первый полуфинал Евровиденияпо итогам выступления в Роттердаме. Помимо Manizha отбор прошли еще девять участников. Это исполнители из Норвегии, Украины, Мальты, Литвы, Израиля, Азербайджана, Швеции, Кипра и Бельгии.

Второй полуфинал пройдет 20 мая, финал — 22 мая. Финалистами автоматически станут представители стран — основательниц конкурса (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Испания), а также музыкант из страны, принимающей Евровидение.