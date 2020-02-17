Протоиерей назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Но РПЦ к таким выходкам не привыкать

РПЦ в очередной раз против своей воли оказалась в центре скандала: протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества назвал гражданских жен банальными «бесплатными проститутками». Заявление понравилось не всем.

10 января председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов говорил с членами православного сообщества OrthodoxBRO о вопросах брака между христианками и иноверцами, о том «как выбить из 15-летней дочери феминистическую дурь», о дистанционном образовании и многом другом.

Источник фото: http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-100245/

В самом начале беседы, рассуждая о том, что брак с представителями других религий нежелателен в большинстве случаев, протоиерей позволил себе высказаться и о так называемых гражданских браках. По его мнению, большой проблемой для нашей страны является то, что женщины не понимают, что такое брак.

Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает Димитрий Смирнов протоиерей.

Больше того, за всех мужчин, не предлагающих своим сожительницам официального брака, Смирнов заявил, что для них такие отношения — всего лишь «временная утеха», что мужчины «не считают их за жен».

«Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — добавил клирик.

Церковь и женщины не поддержали

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе вступился за Смирнова. По его мнению, так протоиерей привлекает внимание к проблемам нашего общества. Об этом заявил и сам отец, но извиняться отказался.

Другой представитель церкви, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Воскресенский Савва (Тутунов), счел слова коллеги оскорбительными.

«Есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым», — написал он в своем Telegram-канале.

Епископ также обратил внимание на то, что союзы светских людей в современном обществе часто не оформляются как брак, но тем не менее рассматриваются как семейные. Да и инициатива оставаться в так называемом гражданском браке и не закреплять его официально обычно исходит именно от мужчины.

В высказывании отца Димитрия Смирнова справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак. Так это, скорее, трагедия женщины, а не повод ее оскорбить Савва Тутунов епископ.

Согласилась с тем, что подобные высказывания недопустимы и оскорбительны, и зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина. Она рассказала, что тоже не поддерживает отношения, не закрепленные законным браком, но отметила, что большинство женщин хочет быть в браке, но «не все мужчины нам предлагают выйти замуж».

Оперативно ответил на разошедшееся по СМИ и соцсетям высказывание и лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров. Он посвятил протоиерею Смирнову несколько стихотворных строк в своем саркастическом стиле.

Оскорбления церкви

Протоиерей Димитрий Смирнов не в первый раз жестко выражается по поводу происходящего в России. Он уже высказывался о том, что гомосексуализм, например, является «проявлением сатанизма», а искусственное оплодотворение — «вмешательством в дела Божии».

До этого в Сети было популярно видео, на котором протоиерей очень эмоционально рассказывает о том, что «мы уже в аду», поэтому и жизнь у нас не самая благополучная, и настроение не самое хорошее.

Известен своими скандальными высказываниями и покойный протоиерей Всеволод Чаплин, среди прочего критиковавший российское чиновничество. Он также отрицал дарвиновскую теорию эволюции и вообще выступал против «научного мировоззрения» в целом, называл средства контрацепции «общественным самоубийством» и считал, что материальное благосостояние патриарха — «неизбежная часть послушания церкви ее предстоятеля».

На волне интереса к защите прав женщин протоиерей высказался за введение дресс-кода для женщин в стране, так как, по его мнению, короткая юбка и состояние алкогольного опьянения могут провоцировать мужчин на совершение сексуального насилия.

Если она носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но и русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует Всеволод Чаплин протоиерей.

Но если обычно жесткие, скандальные и странные высказывания священнослужителей в России вызывают в основном споры, то на этот раз на протоиерея подали заявление в Следственный комитет и МВД. Юрист и адвокат Екатерина Гордон потребовала возбудить против клирика дело по 282-й статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.