Споры о теории эволюции и коротких юбках. По каким высказываниям мы запомним Всеволода Чаплина

Его высказывания не оставляли равнодушным никого и вызывали сильные споры. Он говорил о недоказанности эволюции и призывал православных не молиться вместе с католиками. Называл гуманизм сатанинской идеологией и призывал создавать православные дружины. Протоиерей Всеволод Чаплин умер в Москве в возрасте 51 года. «360» вспомнил, как при жизни он вызывал споры своими высказываниями.

Первыми о смерти Всеволода Чаплина сообщили прихожане храма Преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. По словам свидетелей, после служения священник присел на лавочку около входа. Там ему стало плохо и он скоропостижно скончался.

В беседе с ТАСС в пресс-службе храма подтвердили смерть протоиерея. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали агентству.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем канале в Telegram написал соболезнования. «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин… Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили… Царствие Небесное!», — говорится в сообщении.

Протоиерей Всеволод Чаплин действительно был неоднозначной фигурой в Русской Православной церкви. Скандальные заявления, которые он делал не всегда шли на пользу, так как зрители переносили позицию священника на всю церковь в целом.

Вероятно поэтому незадолго до наступления 2016 года патриарх Кирилл уволил протоиерея с поста руководителя синодального отдела по взаимодействиям Церкви и общества. Сам Чаплин заявил, что причиной стало его несогласие с предстоятелем о том, какую роль должна выполнять Церковь в государстве и обществе.

Он заявлял, что священники должны оставаться независимыми и вести с властями критический диалог, а не заискивать перед ними. По мнению Чаплина, священники не должны соглашаться и с обществом, если оно не готово вступить на путь веры. Настоятелем храма у Никитских ворот он стал в феврале 2016 года.

Полярный взгляд протоиерея

Всеволод Чаплин рассказывал, что к вере пришел сам. Родился он в семье московского академика, где религия не была в почете. В 13 лет тогда будущий священник игнорировал школьные науки, считая, что они ему не пригодятся. Московскую семинарию он окончил в 1990 году, а после поступил в духовную академию. При этом еще во время учебы в духовных заведениях он уже был вольнодумцем.

В 1989 году он стал организатором первой выставки авангардной живописи на религиозные темы. Никто не мог себе представить тогда, что через 14 лет он станет одним из тех, кто поддержит погромщиков выставки «Осторожно, религия» в центре Сахарова. Тогда Чаплин заявил, что «правовая система должна <…> уважать этот взгляд». До принятия закона о чувствах верующих оставалось 10 лет. Это было одно из первых заявлений протоиерея Чаплина.

Первый концерт американской певицы Мадонны в России он призвал игнорировать, так как она использует религиозную символику для показа собственных страстей. Тогда певица уже проповедовала каббалу, но использовала в своих выступлениях декорацию похожую на крест, чем вызвала в свой адрес море критики.

Источник фото: РИА «Новости»

В 2008 году Чаплин заявил, что в стране нужно создавать православные народные дружины, которые будут поддерживать порядок в месте своего проживания. Он критиковал преподавание теории эволюции и выступал за введение Основ православной культуры в школах. Православных он призывал отказаться от совместных молитв вместе с христианами других церквей.

Нелепо пытаться скрывать от школьников то обстоятельство, что теория эволюции не получила достаточных доказательств в науке и поэтому не может считаться непререкаемой истиной Всеволод Чаплин.

Неоднозначные заявления Чаплина сделали его постоянным героем СМИ.

Самый сильный резонанс вызвали его слова о том, что женщины своим вызывающим видом провоцируют мужчин на изнасилования, поэтому в стране нужно ввести специальный дресс-код. На него тогда обрушился вал критики, его заявления назвали «намеренным эпатажем» и даже объявили нарушающими Конституцию.

Если она носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но и русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует Всеволод Чаплин.

В Сети даже начали собирать подписи под петицией патриарху, чтобы он приструнил священника. У идеи Чаплина нашлись и сторонники. Глава Чечни Рамзан Кадыров и Всероссийский муфтият заявили, что женские благопристойность и скромность почитались всегда и везде.

Надо, наконец, развенчать химеру так называемого научного мировоззрения Всеволод Чаплин.

После того, как Россия подключилась к конфликту в Сирии, слова Чаплина о том, что это часть «священной борьбы» против мирового терроризма чуть не вызвала скандал на уровне церквей. Сирийский епископ Илия Тума заявил, что в христианстве никакой священной войны быть не может. В разговоре с «360» богослов Андрей Кураев выразил мнение, что эти его слова привели к отстранению от должности главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

В то же время, за несколько дней до отставки Чаплина с поста, его фотография в McDonald’s обошла соцсети.

Источник фото: соцсети

Протоиерея засняли в сети быстрого питания во время рождественского поста. Сам Чаплин заявил, что «в этой сети есть постные продукты», а значит есть там не грех.