Циник или праведник? Друзья и оппоненты рассказали о личности Всеволода Чаплина

Известный яркими высказываниями и противоречивыми взглядами протоиерей Всеволод Чаплин умер в Москве в воскресенье, 26 января. Ему был 51 год. По предварительным данным, у него остановилось сердце после службы в храме Феодора Студита, где он был настоятелем. Он вышел на улицу, сел на скамейку около входа, почувствовал себя плохо и умер. «360» пообщался с его друзьями и давним оппонентом. Каждый рассказал о своем взгляде на ушедшего протоиерея.

Личная трагедия

После известия о смерти Всеволода Чаплина ризничий при храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Никон Белавенец признался, что испытывает только опустошение. Он пояснил, что познакомился с отцом Всеволодом, когда тому было 14 лет. С того времени они постоянно общались.

«В середине 1980-х годов активное вхождение в церковь не было связано с карьерными возможностями, а только сулило лишения и испытания. Но отец Всеволод открыто посещал церковные службы. Он подкупал своей искренностью и ревностным желанием служить Богу», — рассказал Никон Белавенец.

Вместе с Всеволодом Чаплиным он служил подъяком митрополита Питирима, работал в издательском отделе Московского патриархата. Кроме того, они встречались на богослужениях и вели частные беседы.

«Для меня случившееся — личная трагедия. Он был частью моей жизни. Я раздавлен и опустошен. Светлая память этому удивительному человеку», — подчеркнул Никон Белавенец.

Эффективный чиновник

Необыкновенную самоотдачу видел в работе Всеволода Чаплина главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев. Также как и Никон Белавенец он познакомился с будущим протоиереем, когда тот был еще юношей.

«Он с юных лет по сегодняшний день всегда служил Богу и людям. Многие годы он курировал церковно-общественную деятельность», — рассказал Валентин Лебедев.

По его словам, ему приходилось работать с отцом Всеволодом по вопросам Союза православных граждан. И священник всегда показывал себя как чиновника или функционера.

Может эти слова не годятся, но он сам говорил о том, что эффективный чиновник важен и в патриархии Валентин Лебедев

Также он подчеркнул, что Всеволод Чаплин был автором, советчиком, постоянным участником и даже членом редколлегии журнала «Православные беседы». В писательской деятельности он тоже достиг больших успехов.

По его словам, Чаплин постоянно трудился с полной отдачей, при этом с детства у него было несколько заболеваний. В частности, астма и диабет. Но это не мешало ему быть очень деятельным.

«Самое главное, скончался он после совершения Божественной литургии, во время которой он причастился святых христовых тайн. Это указание на то, что смерть его была праведной», — подытожил Валентин Лебедев.

Источник фото: РИА «Новости»

Несостоявшийся лидер

Протодиакон Андрей Кураев честно признался, что был очень далек от активизма и церковно-политических взглядов протоиерея Всеволода Чаплина.

«Новость печальная. Я полагаю, что палитра церковной жизни обеднела с его кончиной», — выразил он свои соболезнования.

Он отметил, что покойный был талантливым человеком, но судьба его оказалась вывихнута так, что нормального образования он получить не смог. При этом отлично писал тексты.

Он дружил с правильными людьми и строил свою карьеру. Овладел церковным жаргоном настолько профессионально, что даже в пьяном виде мог составлять документы Андрей Кураев Протодиакон Русской Православной церкви.

Также Андрей Кураев раскрыл несбывшуюся мечту Всеволода Чаплина. По его словам, тот мечтал стать епископом.

Об этом он даже просил патриарха Алексия II, который рассказал об этом тогда занимающего должность митрополита Кириллу, который сегодня сам стал во главе Русской Православной церкви.

Кураев пояснил, что Чаплин тогда был заместителем Кирилла, поэтому патриарх попросил митрополита удержать своего подчиненного.

Кирилл тогда Чаплину сказал: «пока я жив ты епископом не станешь». Так оно и получилось Андрей Кураев Протодиакон Русской Православной церкви.

Он отметил, что именно после этого Чаплин начал вести свою собственную политику со скандальными и развязными заявлениями. При этом доходило до того, что после его слов проблемы возникали вовсе не у Церкви, а у всей страны.

«После того, как он назвал действия российской армии в Сирии „крестовым походом“. Это вызвало массу вопросов со стороны мусульман всего мира. И российскому МИДу пришлось оправдываться», — подтвердил свои слова протодиакон. Он отметил, что после этого случая Чаплин и лишился своего поста в патриархии.

«В целом он был циник. Я вообще сомневаюсь, что он был верующим человеком в последние годы своей жизни. Кажется, что он просто играл роль, жил в виртуальном мире, придуманном им самим. Ему хотелось быть лидером, хоть небольшого, но течения. Течения радикальных элементов околоцерковной жизни», — подытожил Андрей Кураев.

Высказывания протоиерея Всеволода Чаплина были настоящим вызовом для общества. При этом сам Чаплин купался во внимании СМИ и принимал живое участие в отстаивании своей точки зрения. «360» собрал основные заявления покойного священника.