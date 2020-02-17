Шнуров в стихах ответил отцу Смирнову на слова о «бесплатных проститутках»

Протоиерей Димитрий Смирнов возмутил своим сравнением гражданских жен с бесплатными проститутками многих. Не сдержался и музыкант Сергей Шнуров, посвятив священнику стихи в своей излюбленной манере.

Шнуров в своем Instagram заметил, что протоиерею стоит один раз решиться на гигиенические процедуры — и тогда его мнение изменилось бы.

Ты мошну свою побрей, Может раз хоть в веки кои. Знал бы ты, протоиерей, Сколько содержание стоит. Двух прекрасных женских ножек Сергей Шнуров музыкант.

Лидер группы «Ленинград» напомнил, что деньги нужны на «пилинги, укладки», уход за кожей, подарки и поездки на море. Шнуров подчеркнул, что «жен бесплатных не бывает». И посоветовал священнику выпить водки вместо того, чтобы говорить о таких вещах.

Протиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданский брак с проституцией. В таких отношениях, считает он, с женщинами обращаются как с мусором. Извиняться за свою фразу священник отказался.

В РПЦ заметили, что высказывание отца Димитрия — неудачный троллинг и «мнение одного священника». Он пытался донести свои мысли, но получил в итоге обратный результат.