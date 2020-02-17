    17 февраля 2020, 08:33

    Шнуров в стихах ответил отцу Смирнову на слова о «бесплатных проститутках»

    Александра Ломейко

    Протоиерей Димитрий Смирнов возмутил своим сравнением гражданских жен с бесплатными проститутками многих. Не сдержался и музыкант Сергей Шнуров, посвятив священнику стихи в своей излюбленной манере.

    Шнуров в своем Instagram заметил, что протоиерею стоит один раз решиться на гигиенические процедуры — и тогда его мнение изменилось бы.

    Ты мошну свою побрей,

    Может раз хоть в веки кои.

    Знал бы ты, протоиерей,

    Сколько содержание стоит.

    Двух прекрасных женских ножек

    Сергей Шнуровмузыкант.

    Лидер группы «Ленинград» напомнил, что деньги нужны на «пилинги, укладки», уход за кожей, подарки и поездки на море. Шнуров подчеркнул, что «жен бесплатных не бывает». И посоветовал священнику выпить водки вместо того, чтобы говорить о таких вещах.

    Протиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданский брак с проституцией. В таких отношениях, считает он, с женщинами обращаются как с мусором. Извиняться за свою фразу священник отказался.

    В РПЦ заметили, что высказывание отца Димитрия — неудачный троллинг и «мнение одного священника». Он пытался донести свои мысли, но получил в итоге обратный результат.