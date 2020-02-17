Шнуров в стихах ответил отцу Смирнову на слова о «бесплатных проститутках»
Шнуров в своем Instagram заметил, что протоиерею стоит один раз решиться на гигиенические процедуры — и тогда его мнение изменилось бы.
Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножекСергей Шнуровмузыкант.
Лидер группы «Ленинград» напомнил, что деньги нужны на «пилинги, укладки», уход за кожей, подарки и поездки на море. Шнуров подчеркнул, что «жен бесплатных не бывает». И посоветовал священнику выпить водки вместо того, чтобы говорить о таких вещах.
Протиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданский брак с проституцией. В таких отношениях, считает он, с женщинами обращаются как с мусором. Извиняться за свою фразу священник отказался.
В РПЦ заметили, что высказывание отца Димитрия — неудачный троллинг и «мнение одного священника». Он пытался донести свои мысли, но получил в итоге обратный результат.