Участников Интернационального легиона ВСУ уличили в совершении ряда тяжких преступлений. Наемники грабят мирное население и занимаются мародерством. Моральными рамками и принципами стеснены лишь немногие.

Польский бандит в степях Украины

О возмутительном поведении иностранных наемников на Украине сообщил немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, деятельность «солдат удачи» в составе ВСУ курирует Петр Капусцинский — поляк, хорошо известный в криминальных кругах. На родине его разыскивают за мошенничество: с 2014 года мужчина находится в бегах. Убежище он нашел на Украине, где продолжил свои криминальные похождения.

Авторы статьи отметили, что украинские правоохранители привлекали Капусцинского к ответственности за грабеж, изнасилование и незаконное хранение оружия и взрывчатки. Все это сошло ему с рук: после начала российской спецоперации по защите Донбасса поляк присоединился к украинским формированиям.

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В рядах ВСУ Капусцинский уважения не заработал, зато его стали бояться и презирать. Иностранные наемники, оказавшиеся в подчинении поляка, охарактеризовали его как «пьяницу, который оскорбляет своих подчиненных, беспокоит медиков, угрожает комбатантам, которые не подчиняются его незаконным приказам, и обогащается за счет торговли оружием».

Беспредел руками наемников

Подчиненные жаловались на Капусцинского в украинские органы власти. Несмотря на целый ряд таких обращений, он сохранил за собой негласную должность командира.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всевозможные ценности», — рассказал канадский наемник.

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По словам французского «солдата удачи», местные жители застали их за погрузкой мебели. Мужчина признался, что ему стало неловко и стыдно.

«Было ощущение, что мы их грабим», — добавил наемник с Кубы.

Все это — реальные истории иностранцев, которые не ожидали, что их будут использовать для подобных целей. После того, как жалобы не возымели эффекта, они покинули Украину.

Бесчинства против славян продолжатся

По мнению эксперта Российского военно-исторического общества (РВИО) Никиты Буранова, преступления наемников являются стандартной историей в ходе военных конфликтов. Он рассказал «360», что на Украине скопилось много «солдат удачи».

Действительно немногие [наемники] стеснены какими-то моральными рамками и границами. Более того, славянский народ — и русский, и украинский, любой — для них чуждый. Конечно, они будут заниматься теми бесчинствами, которыми занимаются Никита Буранов эксперт РВИО.

Эксперт напомнил, что за полгода накопилось много подобных случаев, и по мере выполнения спецоперации проблема только усугубится.

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«Это вполне привычно, но редко бывает на территории Европы. В Африке, где была выпестована тема наемничества, это было частым явлением, не выходящим из ряда вон. Просто теперь этот процесс перекинулся ближе к нашим границам», — подытожил военный историк.

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