Российские военные поразили два украинских аэродрома, уничтожив пять боевых самолетов и выведя из строя еще три машины. ВСУ продолжают нести огромные потери. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360» о последних событиях в ходе выполнения спецоперации на Украине.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Киев «под веществами» и визг Евросоюза

Судя по всему, в Киев в очередной раз завезли особо ядреную дурь. По крайней мере, в офисе Зеленского заявили, что Украина «станет осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе». Идя вслед за этим офисом, министерство обороны киевского режима заявило в Twitter, что России следует капитулировать. Логика железная — после того, как утратили 22% территорий, доставшихся в наследство от Украинской ССР.

Вместо этого Владимир Путин подписал указ, увеличивая штатную численность военнослужащих армии на 137 тысяч человек, доведя ее до миллиона 150 с лишним тысяч военнослужащих. Это дает некоторое представление о количестве добровольцев, которых набрали за время проведения специальной военной операции.

Источник фото: РИА «Новости»

В ЕС подняли дикий визг после того, как «Искандером» уничтожили военный эшелон на Чаплине — порядка 200 резервистов и до 10 единиц военной техники. Боррель орал, что уничтожили мирных жителей. Беда лишь в том, что на появившихся фото и видеодоказательствах прекрасно видны остатки военной техники, которая уцелела на некоторых платформах.

ВСУ перемалывают под Угледаром

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Под Угледаром противник постоянно контратакует. Как результат — после прорыва обороны нашим вооруженным силам не удается взять Павловку и Шевченко. Бойцы шахтерской дивизии констатируют, что противник абсолютно не жалеет личный состав, бросая в контратаки все новые и новые пополнения, которые перемалывают на линии фронта. В результате она не двигается, но потери колоссальные.

Источник фото: РИА «Новости»

Генеральный штаб хунты с опозданием в несколько суток сообщает о наступлении союзных сил в районе населенного пункта Победа. Именно через этот населенный пункт проходит дорога, соединяющая Угледар с Марьинкой. Соответственно, снабжение Марьинки будет еще более затруднено. А там, по сообщениям министерства обороны России, противник сейчас контролирует лишь 25% территории бывшего населенного пункта.

Очередной «плач Ярославны»

В Николаевской области после взятия Благодатного наши десантники штурмуют укрепрайон в районе Партизанского и Любино, расположенных с правой стороны трассы, ведущей на Николаев. Севернее, на реке Ингулец, очередная попытка переправы закончилась для вооруженных сил хунты потерей 80 вояк и приблизительно шести автомобилей.

В Донбассе Народная милиция ДНР очень медленно продвигается к югу от Авдеевки в направлении Невельского, Водяного, Первомайска и Опытного.

Источник фото: РИА «Новости»

И снова, и снова, каждый день раздается очередной «плач Ярославны». На этот раз плачут бойцы 53-й бригады. Они жалуются, как всегда, традиционно, на преступные приказы, на то, что их бросили на передовую без командиров, которые остались в тылу, без связи, без тяжелого оружия, они подвергаются ударам. В общем, в результате они отошли, их разоружили, и теперь они плачутся.

Зато Вооруженные силы России нанесли достаточно удачный удар сразу по двум аэродромам. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожили Су-27 и Су-24, еще три машины получили критические повреждения. И на аэродроме в Днепре — еще три боевых самолета. В общей сводке министерства обороны России учтены лишь пять уничтоженных машин, поврежденные не посчитаны.