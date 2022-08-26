ВС России ударили по украинским аэродромам и сорвали планы наступления на Херсон

Атака российских военных по украинским аэродромам в Миргороде и Днепре сорвали планы ВСУ по наступлению на Херсон, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, сообщения о подготовке контратаки имели определенные основания.

«Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление», — объяснил Кнутов.

По мнению военного эксперта, украинским властям нужно отчитываться перед США за использование полученного оружия. Ударами по позициям ВСУ Россия лишила Украину этой картинки, добавил Кнутов.

Украинские военные готовили наступление на Херсон, они собрали большую группировку для этих целей, уточнил собеседник издания. Однако наносить удары по их позициям сложно из-за того, что военные прикрываются мирными жителями, резюмировал Кнутов.

Вооруженные силы Украины несут большие потери в ходе выполнения спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он рассказал, что военнослужащие двух бригад противника оставили позиции и покинули районы боевых действий в ДНР и Харьковской области.