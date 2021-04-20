Белухи застряли во льдах на Чукотке. Но помогать им опасно

В трех полыньях на Чукотке оказались заперты два десятка белух. Ученые считают, что у них довольно высокие шансы дожить до потепления. А вот помогать не стоит: природа не любит, когда люди вмешиваются в ее дела. И можно причинить больше вреда, чем пользы.

На Чукотке в ледовый плен попали около 20 канадских белух. Млекопитающие находятся в трех небольших полыньях бухты Пенкигнгэйи. Пока им удается добывать себе корм. Зимой и весной в бухте есть треска, навага, минтай, сайка, мойва, бычки, камбалы и другие рыбы.

Ученые надеются, что полыньи уже не замерзнут, а продовольствия белухам хватит до прихода циклонов, которые помогут сломать лед в бухте. Как выяснилось, в ледовый плен на Чукотке так далеко от кромки припая зубатые киты попадают раз в 10–12 лет.

Источник фото: wikipedia.org

По мнению старшего научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН, специалиста по морским млекопитающим национального парка «Берингия» Анатоля Кочнева, шансы на спасение у белух довольно высоки.

«Я бы не стал их спасать. Наступает весна, поэтому, может быть, месяц остался до того момента, когда киты смогут уйти сами. Максимум, что можно сделать, — подкормить. Ведь мы не знаем, сколько времени они там уже находятся. Так что, возможно, киты всю рыбу подъели или распугали», — пояснил биолог с разговоре с «360».

Ледоколы страшнее льда

Анатолий Кочнев рассказал, что такие случаи не редкость в Арктике, и не только в России. Белухи неверно оценивают ситуацию и заходят в какие-то районы моря на мелководье, закрытое от ветров. А там неожиданно ударившие морозы быстро сковывают льдом воду, и белухи не могут пробраться обратно, чтобы нормально дышать.

«Самый известный случай был в 1984 году, когда в районе пролива Сенявина попало в ловушку около трех тысяч белух. Везде пишут, что тогда с помощью ледоколов сумели вывести белух к воде, но это неправда. Туда действительно пригнали ледокол „Москва“, но он напугал животных больше, чем лед. И спасти всех не удалось», — рассказал ученый.

По его словам, тогда погибло не менее половины белух, которые не прошли за ледоколом. Но некоторых все же удалось заставить пройти в канал. Есть даже история, что зубатым китам ставили пластинку с песнями Аллы Пугачевой, но это был лишь один из способов, которым спасатели пытались привлечь их. О том, что многие белухи погибли, общественности сообщать не стали.

«Эта история получила большой резонанс. Гринпис прислал благодарственное письмо правительству Советского Союза за спасение белух. Позже, в 1988 году, американцы попытались тем же способом спасти трех серых китов, которые застряли в море Бофорта вблизи мыса Барроу в штате Аляска», — сказал Анатолий Кочнев.

У американцев было больше возможностей: они бензопилами пилили проходы для китов. Но в итоге все равно пришлось вызывать советский ледокол ледокол «Адмирал Макаров» и с его помощью спасать животных, отметил ученый. В 2012 году об этой истории был снят фильм «Все любят китов».

Кадр из фильма «Все любят китов»

Вмешиваться не стоит

По словам Анатолия Кочнева, вмешательство неоправданно с точки зрения биологии. Многие белые медведи, которые сейчас голодают, являются естественными врагами белух и могли бы подкрепить ими свои силы.

«Сейчас из-за потепления есть дефицит крепких льдов. Их нельзя ломать ледоколом: туда приносят потомство тюлени, кольчатая нерпа. Получится, что спасем 20 белух, если повезет, а сколько мы при этом тюленей уничтожим? Мне кажется, что человек вообще не должен вмешиваться в природу», — заметил ученый.

Биолог добавил, что у местных охотников есть квоты на белух, они питаются зубатыми китами. И с точки зрения рационального мышления лучше бы они добыли белух в рамках своей квоты и использовали для питания населения.

Шпионский скандал

Белухам действительно не первый раз попадать в историю. Например, в апреле 2019 года на севере Норвегии рыбаки заметили на зубатом ките, что плыл рядом с судном, упряжь с пряжкой, на которой была надпись: «Оборудование Санкт-Петербурга». Рыбаки сразу же сообщили норвежским властям о поимке кита-шпиона и два часа его караулили до прибытия специалистов.

С помощью филе трески с белухи сняли ремни, а компетентные специалисты наперебой высказывали теории. Один комментатор заявил, что животное сбежало из Мурманска и является тренированным китом-убийцей. Некоторые заявляли, что белуха охраняла акватории Сочи во время зимних Олимпийских игр.

Но пока кто-то зарабатывал медийную известность, жители Хаммерфеста взяли кита на баланс: выяснилось, что белуха ослаблена недоеданием. Гостя начали кормить и даже дали имя — Хвалдимир, от норвежского «хвал» — «кит», а «Димир» от имени президента России. А уж когда кит вернул девушке упавший мобильник, он стал мировой звездой.

Хвалдимир не только блистал на многочисленных фото и видео, но и стал героем книги. Но в июле белуха покинула гавань Хаммерфеста. В августе его несколько раз наблюдали близ Сейланна, а в начале сентября он появился в гавани Альты с признаками травм от гребных винтов.